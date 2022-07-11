Вероятно снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. 22 июля 2022г - Инвестбанк Синара

Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания 22 июля 2022 года, полагает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Росстат подтвердил июньскую дефляцию по всей потребительской корзине, данные за весь месяц показали падение ИПЦ на 0,35%. Самым важным фактором, предопределившим общее снижение потребительских цен, стало существенное падение цен на овощи и фрукты. Определенный вклад внесли и подешевевшие непродовольственные товары (на фоне укрепления рубля и после резкого скачка цен в марте). Базовая инфляция осталась в области положительных значений, что говорит о влиянии разовых факторов на ИПЦ в прошлом месяце. Судя по цифрам первой недели, в июле уровень инфляции возрастет. Банк России, как мы полагаем, продолжит понижать свою ставку, но менее широкими шагами. Ожидаем снижения ключевой ставки 22 июля на 50 б.п." - указывает аналитик в обзоре.

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