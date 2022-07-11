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11 июля 2022 года 12:11
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. 22 июля 2022г - Инвестбанк Синара
Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания 22 июля 2022 года, полагает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Росстат подтвердил июньскую дефляцию по всей потребительской корзине, данные за весь месяц показали падение ИПЦ на 0,35%. Самым важным фактором, предопределившим общее снижение потребительских цен, стало существенное падение цен на овощи и фрукты. Определенный вклад внесли и подешевевшие непродовольственные товары (на фоне укрепления рубля и после резкого скачка цен в марте). Базовая инфляция осталась в области положительных значений, что говорит о влиянии разовых факторов на ИПЦ в прошлом месяце. Судя по цифрам первой недели, в июле уровень инфляции возрастет. Банк России, как мы полагаем, продолжит понижать свою ставку, но менее широкими шагами. Ожидаем снижения ключевой ставки 22 июля на 50 б.п." - указывает аналитик в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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