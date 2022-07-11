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11 июля 2022 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне как противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики после выхода данных о состоянии рынка труда страны. Standard & Poor''s 500 и Dow Jones Industrial Average снизились, в то время как Nasdaq Composite вырос по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с ноября прошлого года. За минувшую неделю S&P 500 поднялся на 1,9%, Dow Jones - на 0,8% и Nasdaq - на 4,6%.

Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 268 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 250 тыс. Безработица осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось. Сильные данные по рынку труда усиливают опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников, отмечают аналитики. Это повышает вероятность того, что Федеральная резервная система не станет в ближайшее время замедлять процесс подъема процентных ставок, направленный на замедление темпов роста потребительских цен.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник за исключением японского индекса. Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК снизился на 2,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,5%. В Гонконге существенно снижаются акции китайских техкомпаний и операторов казино. Государственное управление по регулированию рынка КНР в воскресенье оштрафовало ряд технологических компаний страны, включая Alibaba Group Holding (SPB: BABA) и Tencent Holdings, за нарушение антимонопольного законодательства при заключении сделок по слиянию и поглощению. Кроме того, власти Макао приняли решение на неделю закрыть игорные заведения и другой туристический бизнес для борьбы со вспышкой коронавируса в регионе. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК потерял 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1%.

Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,07%. Инвесторы следят за парламентскими выборами в Японии, по итогам которых, согласно данным с избирательных участников, правящая коалиция страны укрепила свои позиции в законодательном органе. Партия "Ассоциация возрождения Японии" и Народно-демократическая партия, выступающие за внесение поправок в конституцию страны, получили 90 мест в парламенте, что дает им более 65% всех мест в верхней палате парламента. Именно этот порог необходим, чтобы вносить какие-либо предложения о поправках для последующего рассмотрения.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в понедельник составила $105,75 за баррель, что на 1,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на 2,3%, до $107,02 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $103,21 за баррель, что на 1,51% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов поднялась на 2%, до $104,79 за баррель. По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,513 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,409 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июля вырос на 0,1% по отношению к четвергу и составил 107,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 785,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,4%), "СТМ-001Р-01" (+0,4%) и "Альфа-банк-002Р-10" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (-0,28%), "Газпромбанк БО-17" (-0,22%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "СИБУР Холдинг" полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Данный выпуск стал первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2021 года.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 на уровне 10,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,14% годовых. Ставка 2-10 купонов установлена равной ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 8 июля. В ходе сбора заявок по выпуску наблюдалась трехкратная переподписка по спросу, что позволило увеличить объем размещения до 5-7 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 8-9-го купонов, еще 50% - при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет. Техразмещение запланировано на 12 июля.

ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") планирует в третьей декаде июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставки 13-16-го купонов облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Выпуск был размещен 23 июля 2019 года. Облигации сроком обращения 10 лет были размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставки 5-20-го купонов зависят от ключевой ставки ЦБ РФ.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,787 млн рублей, а также при выплате купона за 11-й купонный период на 22,187 млн рублей. Причина неисполнения обязательств - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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