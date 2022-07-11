ЦБР может снизить ставку на 50-100 б.п. на заседании 22 июля - "Локо-Инвест"

Банк России может понизить ключевую ставку на 50-100 б.п. по итогам заседания 22 июля 2022 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Дефляция в июне превысила наш прогноз: минус 0,35% м/м и 15,9% г/г против минус 0,3%/15,96%. Ниже была и базовая инфляция (0,18%/19,18% vs 0,35%/19,4%). Сезонно-скорректированные цифры дают дефляцию в продах/непродах (минус 0,87% и минус 0,26%), но приличную инфляцию в услугах (0,51%), частично компенсируя отрицательный принт за май. По всей корзине наша оценка минус 0,29% м/м или 5,7% за 3 месяца в годовом выражении (указывая на резкий дезинфляционный импульс), - отмечает эксперт. - Но ЦБ понимает, что столь резкое замедление - это коррекция после аномальных февраля-апреля, поэтому чрезмерной реакции на цифры ждать вряд ли стоит. Тем не менее снизить ставку 22 июля на 50-100 б.п. регулятор способен, и окончательный масштаб снижения будет зависеть от ближайших данных по недельной инфляции и ситуации на рынках".

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