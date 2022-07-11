Возможно укрепление рубля до 55 руб./$1 в июле - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 55 руб./$1 в июле текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Полагаем, что говорить о начале устойчивого тренда на ослабление рубля рано, и в июле возможно возвращение к уровню 55 руб./$1 - впереди квартальные налоги и выплачиваемые дивиденды, также сомневаемся, что восстановление импорта и снижение экспорта настолько значимы в июле, чтобы сильно сказаться на рубле", - пишет Полевой в комментарии.

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