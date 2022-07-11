Кривая доходности ОФЗ может снизиться на 5-10 б.п. в понедельник - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может снизиться на 5-10 б.п. на торгах в понедельник, в то же время сдерживать оптимизм на рынке могут неопределенность относительно возобновления валютных интервенций Минфином РФ и снижение склонности к риску из-за опасений замедления мировой экономики, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Увеличение спреда в доходности длинных и коротких гособлигаций традиционно происходит на ожиданиях более высокой ключевой ставки на долгосрочном горизонте. Исходя из текущего наклона кривой ОФЗ, рынок ждет снижения ключевой ставки в ближайшее полугодие до 8-8,25%. При этом средний уровень ключевой ставки на длинном горизонте предполагается около 8,5%, что представляется нам завешенным. Наш базовый прогноз предполагает снижение ставки в 2023-2024 гг. до 7,5%, - пишет эксперт. - На увеличение угла наклона кривой ОФЗ сейчас скорее влияют ожидания сокращения объема коротких бумаг в обращении. До конца июля предстоит погашение ОФЗ на 0,45 трлн руб., а в ноябре-декабре еще на 0,56 трлн руб. При этом умеренное давление на длинные ОФЗ, вероятно, оказывают ожидания дефицита бюджета в 2022-2025 гг. и обусловленное этим увеличение предложения нового длинного госдолга".

Инфляция в июне, по данным Росстата, снизилась до 15,9% г/г по сравнению с 17,1% в мае. "Дефляция оказалась более сильной, чем ожидалось исходя из недельных данных. В месячном сравнении потребительские цены снизились на 0,35%. Мы ожидаем, что такая динамика инфляции будут выступать в пользу снижения ставки ЦБР на заседании 22 июля до 9%. До конца этого года видим потенциал снижения ставки до 8%.После статистики по замедлению инфляции в РФ в июне на текущей неделе ожидаем активизации покупателей на рынке рублевых облигаций", - отмечает Монастыршин в комментарии.

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