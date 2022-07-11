Возможно снижение цены нефти до $104/барр. в понедельник - Sber CIB

Возможно снижение цены нефти марки Brent до уровня $104 за баррель в течение торговой сессии в понедельник, полагают аналитики Sber CIB.

"Утром понедельника котировки нефти марки Brent держатся ближе к нижней границе диапазона $105,7-107,7 за баррель. В Шанхае и других регионах Китая из-за роста заболеваемости COVID-19 могут ужесточить карантинные меры, которые приведут к снижению спроса на топливо. По нашему мнению, цены на нефть также будут под давлением сильного доллара и глобального неприятия рисков, и нефть может подешеветь до $104 за баррель", - указывают эксперты в комментарии.

Также в инвестбанке считают, что коррекция рубля завершилась и он будет постепенно укрепляться, так как на рынке будет преобладать предложение иностранной валюты. В понедельник, по мнению аналитиков, рубль может закрепиться около 60 руб./$1.

ОФЗ в понедельник будут торговаться в боковом тренде, полагают эксперты Sber CIB.

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