Главные события недели - Sber CIB

Банк России на текущей неделе опубликует оценку платежного баланса за второй квартал, "НЛМК" и "ММК" представят операционные результаты, а также выйдут данные по ВВП Китая во втором квартале 2022 года, отмечают аналитики Sber CIB.

11 июля:

- Оценка платежного баланса России за второй квартал;

- Индекс тенденций на рынке труда в США от Conference Board за июнь.

12 июля:

- Сальдо торгового баланса в России за февраль;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне за июль;

- Индекс настроений малого бизнеса от NFIB в США за июнь.

13 июля:

- Операционные результаты "НЛМК" и "ММК" за второй квартал 2022 года;

- Индекс потребительских цен в США за июнь;

- Решения по монетарной политике Банка Канады и Резервного банка Новой Зеландии;

- Промышленное производство в еврозоне за май;

- Торговый баланс Китая за июнь;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США за июнь.

14 июля:

- Индекс цен производителей в США за июнь.

15 июля:

- ВВП Китая за второй квартал 2022 года;

- Промышленное производство и розничные продажи в США и Китае за июнь;

- Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета на июль;

- Индексы цен на импорт и экспорт в США за июнь.

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