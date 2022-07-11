Вероятно сохранение негатива на рынке акций РФ в понедельник - ПСБ

Вероятно сохранение негативных настроений на российском рынке акций в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Акции "МТС" будут торговаться без дивидендов в понедельник, что окажет техническое давление на индекс Мосбиржи. В целом негативный сантимент на российском фондовом рынке сохранится. Вероятным нам видится сценарий ухода индекса Мосбиржи ниже 2200 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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