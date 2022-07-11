Риски ухода индекса Мосбиржи ниже 2200п велики - "Алор Брокер"

Риски ухода индекса Мосбиржи под отметку 2200 пунктов в целом велики, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Голубые фишки" отторговались разнонаправленно в пятницу, что говорит об отсутствии единого тренда на рынке. Основную угрозу для российского рынка акций несет в последние дни продолжающий укрепляться доллар. В самое ближайшее время ждем паритета между долларом и евро. Рост доллара традиционно приводит к снижению котировок сырьевых ресурсов. В этой связи продолжаем крайне негативно смотреть на бумаги черных металлургов, которые также испытывают давление со стороны укрепляющегося рубля и потери значительной части зарубежных рынков, - пишет Антонов в комментарии. - Не видим драйверов роста и у "Газпрома". "Хуже рынка" в понедельник могут быть акции нефтяных компаний, в том числе "Роснефть". В целом мы по-прежнему видим риски сползания индекса Мосбиржи под отметку 2200 пунктов, где распродажи могут усилиться на технических факторах".

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