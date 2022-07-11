Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника снижением на 0,1-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник снижением в пределах 0,1-1%, в диапазоне 2200-2220 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Индекс Мосбиржи в первые минуты торгов способен заметно просесть под влиянием ухудшившегося состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2170 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2230, 2250 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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