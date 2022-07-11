Рубль может скорректироваться в диапазон 55-60 руб./$1 в ближайшие дни - "Фридом Финанс"

Курс валютной пары USD/RUB может скорректироваться в диапазон 55-60 руб./$1 уже в одну из ближайших торговых сессий, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Ослабление рубля не сопровождалось значительными торговыми объемами, то есть снижение спроса приведет к корректировке обменного курса, отмечает эксперт в комментарии.

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