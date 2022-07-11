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11 июля 2022 года 09:14
Brent подешевела до $106,32 за баррель
S&P 500 и Dow Jones в пятницу снизились, Nasdaq вырос. Фондовые рынки стран АТР снижаются в понедельник за исключением японского. Цены на нефть опускаются в понедельник.
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики после выхода данных о состоянии рынка труда страны. Standard & Poor''s 500 и Dow Jones Industrial Average снизились, в то время как Nasdaq Composite вырос по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с ноября прошлого года, отмечает MarketWatch. За минувшую неделю S&P 500 поднялся на 1,9%, Dow Jones - на 0,8% и Nasdaq - на 4,6%. Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 268 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 250 тыс. Безработица осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось. Сильные данные по рынку труда усиливают опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников, отмечают аналитики. Это повышает вероятность того, что Федеральная резервная система не станет в ближайшее время замедлять процесс подъема процентных ставок, направленный на замедление темпов роста потребительских цен, пишет The Wall Street Journal. "Рынок труда является запаздывающим индикатором состояния экономики, - отмечает старший портфельный управляющий Northwestern Mutual Wealth Management Co. Мэтт Стаки. - Риск легкой рецессии все еще довольно высок". "Стоит подчеркнуть, что занятость, как правило, является запаздывающим экономическим показателем, поэтому пятничный отчет не устраняет риск скорого начала рецессии", - полагает главный глобальный стратег J.P. Morgan Asset Management Дэвид Келли. Котировки акций Twitter (SPB: TWTR), которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, упали на 5,1% по итогам основных торгов на фоне обеспокоенности инвесторов тем, что сделка по покупке компании Илоном Маском может сорваться. После закрытия рынка их опасения подтвердились, что привело к снижению стоимости бумаг на 4,8% на дополнительной сессии. Маск заявил об отказе от приобретения Twitter, сославшись на то, что компания не предоставила информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы, которую он запрашивал в течение почти двух месяцев. Цена бумаг GameStop (SPB: GME), владельца сети магазинов видеоигр и игровой электроники, упала на 4,9%. Днем ранее СМИ сообщили об уходе главного финансового директора компании Майка Рекуперо и планируемом сокращении штата. Позднее GameStop подтвердила отставку Рекуперо и сообщила, что новым финдиректором станет главный бухгалтер Диана Джаджех. Акции PayPal Holdings (SPB: PYPL) подешевели на 2,2% после того, как аналитики Redburn ухудшили рекомендации для них до "нейтрально" с "покупать". Между тем акции Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) подорожали на 1%. Производитель джинсовой одежды во втором квартале 2022 финансового года, завершившегося 29 мая, увеличил выручку на 15%, что оказалось выше прогноза аналитиков. Кроме того, компания повысила квартальные дивиденды на 20%. Авиакомпания Spirit Airlines (SPB: SAVE), получившая предложения о покупке от конкурирующих Frontier Group Holdings Inc. и JetBlue Airways Corp., снова отсрочила собрание акционеров, на котором им предстоит сделать выбор между двумя претендентами. Голосование отложено на 15 июля с 8 июля. Авиаперевозчик переносит дату собрания уже третий раз. Стоимость Spirit Airlines выросла на 4,2%. Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 46,4 пункта (0,15%) и составил 31338,15 пункта. Лидерами снижения выступили бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Dow Inc. (SPB: DOW), подешевевшие на 1,7%, а также Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,6%. Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 3,24 пункта (0,08%) - до 3899,38 пункта. В то же время Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 13,96 пункта (0,12%) и достиг 11635,31 пункта. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник за исключением японского индекса. Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК снизился на 2,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,5%. В Гонконге существенно снижаются акции китайских техкомпаний и операторов казино. Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) КНР в воскресенье оштрафовало ряд технологических компаний страны, включая Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., за нарушение антимонопольного законодательства при заключении сделок по слиянию и поглощению. Котировки акций Alibaba падают почти на 6%, Tencent - на 3% и Meituan - на 5%. Власти Макао приняли решение на неделю закрыть игорные заведения и другой туристический бизнес для борьбы со вспышкой коронавируса в регионе. Бумаги операторов казино и отелей Sands China Ltd. и Wynn Macau Ltd. на этой новости дешевеют на 7,4% и 6,8% соответственно. Капитализация китайского автопроизводителя Great Wall Motor Co. снижается на 5,4%. Компания в июне продала 101,186 тыс. машин, что всего на 0,5% выше прошлогоднего показателя. В то же время продажи за первое полугодие упали на 16%. Рост цен производителей в Китае в июне замедлился до 6,1% в годовом выражении с 6,4% в мае, показали данные Государственного статистического управления страны (ГСУ). Аналитики ожидали показатель на уровне 6%, пишет Trading Economics. Потребительские цены в стране в прошлом месяце повысились на 2,5% в годовом выражении, что стало максимальным подъемом с июля 2020 года. Эксперты в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,4%. В мае потребительские цены выросли на 2,1%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК прибавил 1,3%. Среди лидеров роста в составе Nikkei 225 акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+4,5%), инжиниринговой компании JGC Holdings Corp. (+4,5%) и фармацевтической Daiichi Sankyo Co. Ltd. (+4,2%). Инвесторы следят за парламентскими выборами в Японии, по итогам которых, согласно данным с избирательных участников, правящая коалиция страны укрепила свои позиции в законодательном органе. Партия "Ассоциация возрождения Японии" и Народно-демократическая партия, выступающие за внесение поправок в конституцию страны, получили 90 мест в парламенте, что дает им более 65% всех мест в верхней палате парламента. Именно этот порог необходим, чтобы вносить какие-либо предложения о поправках для последующего рассмотрения. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,1%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. подешевели на 0,2%. Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1%. Акции платежного сервиса EML Payments Ltd. обрушились на 22% после того, как главный исполнительный директор компании Том Креган внезапно ушел в отставку. Цена бумаг IT компании Link Administration Holdings Ltd. повышается на 0,5%. Компания отказалась от предложения о покупке от канадской Dye & Durham Ltd. за 4,57 австралийских доллара ($3,14) за акцию, но продолжает вести переговоры о сделке. Цена акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. падает на 2,4% и 1,5% соответственно. Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $106,32 за баррель, что на $0,7 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $2,37 (2,3%), до $107,02 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,86 за баррель, что на $0,93 (0,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов поднялась на $2,06 (2%), до $104,79 за баррель. По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%. В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Вполне вероятно, что по итогам встречи Байдена с Мухаммедом бен Салманом будет достигнута договоренность о наращивании Эр-Риядом добычи нефти, отмечают аналитики RBC Capital Markets. "Однако, мы полагаем, что Байден будет пытаться добиться от Саудовской Аравии не только увеличения добычи нефти, но и перенаправления экспорта энергоресурсов в Европу, которое позволило бы компенсировать потерю регионом российских поставок в результате серьезных санкций в отношении РФ, вступающих в силу через несколько месяцев", - цитирует Dow Jones обзор RBC. По мнению экспертов, любое увеличение добычи Саудовской Аравии может произойти лишь в рамках соглашения ОПЕК+. Однако есть вариант, что Эр-Рияд и ОАЭ будут компенсировать недостаток добычи других стран ОПЕК, в том числе, Нигерии и Анголы, отмечают в RBC.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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