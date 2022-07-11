Вероятный торговый диапазон цены нефти на ближайшие дни - $103-105/барр. - ПСБ

Цены на нефть марки Brent в ближайшие дни будут находиться под давлением, ориентир - $103-105 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть марки Brent в понедельник утром припадают после двух дней роста подряд в конце прошлой недели. Ближайший фьючерс торгуется около $106 за баррель. В фокусе остается неуверенность относительно перспектив мировой экономики, несмотря на неплохой фундаментал по сырью. Ухудшение ситуации с коронавирусом в КНР (рост числа заболевших) формирует риск новой волны эпидемии, что (с учетом политики страны по нулевой толерантности к COVID-19) грозит новыми ограничениями и может сказаться на снижении спроса, - пишет аналитик. - В целом на этой неделе основной темой будет визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию, где будет обсуждаться рынок нефти. Мы продолжаем сохранять достаточно скептический взгляд на перспективы рынка нефти. Ключевым риском выступает потенциальное скатывание мировой экономики в рецессию. На ближайшие дни полагаем, что цены на нефть марки Brent будут находиться под давлением, ориентир - $103-105 за баррель".

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