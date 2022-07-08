Рынок акций РФ на неделе консолидировался, индекс РТС упал из-за ослабления рубля

Рынок акций РФ на неделе консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent локально падала ниже $100 за баррель) из-за опасений мировой рецессии, а также новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи остался вблизи 2220 пунктов, индекс РТС упал ниже 1145 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов с 4 по 8 июля индекс МосБиржи подрос на 0,7% и составил 2222,51 пункта, индекс РТС потерял 10,3% и достиг 1144,79 пункта на фоне роста доллара до 61,2 руб./$1 (+6,7 рубля), при этом цена сентябрьской нефти Brent снизилась до $107 за баррель (-4%).

Рынок акций РФ начал неделю с разнополярной динамики blue chips на фоне смешанных внешних сигналов и затишья в санкционной риторике Запада, основное давление на индексы оказали просевшие бумаги "Газпрома" (-3,3%), где сохранялись продажи с конца июня после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 2200 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти, индекс РТС опустился ниже 1250 пунктов.

В лидерах роста выступили расписки TCS Group (+8,1%), акции ВТБ (+6%) и "Яндекса" (+4%). Нефть Brent превысила $113,5 за баррель.

Акционеры девелопера ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,9%) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. В прошлом году "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию по итогам 2020 года и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

Акционеры "ФосАгро" (-1,4%) на годовом собрании не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год. Рекомендация по финальным дивидендам "ФосАгро" составляла 390 рублей на акцию, или 130 рублей на GDR (была дана в начале февраля). Общая сумма выплат могла составить 50,5 млрд рублей.

Акционеры "Башнефти" (+2,4% и +1,6% "префы") на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2021 год в размере 117,29 рублей на обыкновенную и привилегированную акции, отсечка реестра 11 июля.

Во вторник рынок акций РФ превысил 2225 пунктов по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля в ожидании действий российских властей по нормализации курса. Индекс РТС упал ниже 1147 пунктов на фоне взлета доллара выше 61 руб./$1. Лидировали в росте бумаги "Русала" (+6%) и его материнской En+ (+5,8%) на новостях о переговорах о возможном слиянии "Русала" с "Норникелем" (-1,9%), а также отскочившие после 3-дневного падения акции "Газпрома" (+5,9%).

Глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала". Возможное слияние позволит диверсифицировать акционерный состав и обрести дополнительную санкционную устойчивость, а также государственную поддержку для своих проектов в России, подчеркнул он.

Потанин также сообщил, что акционерам ГМК в 2022 и 2023 годах на фоне дополнительных издержек и завершения срока действия соглашения акционеров не стоит ждать того уровня доходности, который обеспечивали дивидендные выплаты компании ранее.

Япония в связи с ситуацией на Украине ввела запрет на импорт золота из России и предоставление РФ трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг. Кроме того, Япония заморозила активы 57 физлиц и шести организаций РФ, "причастных к дестабилизации восточной Украины".

Нефть Brent упала в район $103 за баррель, а цена меди во вторник на London Metal Exchange (LME) падала до минимума за последние 17 месяцев (ниже $8 тыс. за тонну) из-за растущих рисков экономической рецессии, которая может привести к падению спроса на сырьевые товары. Традиционно эксперты полагают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.

Прогноз для глобальной экономики "существенно ухудшился" после того, как скачок цен на сырье привел к ускорению инфляции во всем мире, говорится в опубликованном во вторник отчете Банка Англии.

Акции "ОГК-2" (+6,8%) подскочили после известий, что акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,09655 руб. на акцию, с закрытием реестра 11 июля (дивидендная доходность составит около 14%).

Акционеры "Мосэнерго" (+1,1%, до 2,097 рубля) утвердили дивиденды за 2021 год в размере 0,223 руб. на акцию.

В среду рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне отката цен на нефть (Brent просела ниже $100 за баррель), индекс МосБиржи опустился в район 2220 пунктов во главе с бумагами "Русала" (-3,3%) и "Аэрофлота" (-3,3%), откат сдерживался ослаблением рубля на ожиданиях действий российских монетарных властей по нормализации курса (доллар превысил 63,5 рубля). Индекс РТС упал в район 1100 пунктов.

Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю. Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города.

В четверг рынок акций РФ подрос по индексам на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и отскока нефти вверх (Brent превысила $106 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2225 пунктов во главе с расписками Ozon (+16,3%) и бумагами "Яндекса" (+3,4%); рост индикатора сдерживался укреплением рубля и отсечками дивидендов ряда компаний ("Татнефть", "Газпром нефть", "РусГидро"), индекс РТС превысил 1130 пунктов. Доллар просел ниже 62 рубля, хотя утром курс поднимался в район 64,5 руб./$1.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил в четверг, что ситуация в экономке РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, а главным риском для восстановления остается слабость спроса.

Руководители Федрезерва США посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика регулятора будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в протоколе июньского заседания Федрезерва.

Участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (+4,5%) на годовом собрании 30 июня одобрили дивиденды за 2021 год в размере 0,54 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,4 млрд руб.

Расписки Qiwi (MOEX: QIWI) выросли в четверг на 1,5%, до 299 рублей.

Компания Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу Qiwi (+1,5%) Сергею Солонину, сообщила о готовности выкупить акции Qiwi класса "В" и ее американские депозитарные расписки (ADR) на сумму до $25 млн (по текущему официальному курсу - 1,46 млрд рублей). Dalliance Services Company предложила акционерам Qiwi выкупить у них акции по цене от $2,20 до $2,70 за штуку.

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне забуксовавших в росте нефти и металлов, индекс МосБиржи просел к 2220 пунктам из-за укрепления рубля и отсечки дивидендов "Роснефти" (-3,8%). Индекс РТС подрос к 1145 пунктам.

Кроме "Роснефти" в пятницу на "Мосбирже" торговались без дивидендной составляющей бумаги "ОГК-2" (-12,5%), "Башнефти" (-9% и -12,8% "префы"), "Мосэнерго" (-8,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-1,4%), ПАО "Химпром" (-1,3% "префы"), ГК "Самолет" (+1,7%), "Нижнекамскнефтехима" (+0,9% и +2,3% "префы").

В период с 4 по 8 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Детского мира" (+10%), ПАО "Белуга групп" (+9%), "Яндекса" (+8%); хуже рынка оказались бумаги "ОГК-2" (-11%), "префы" "Татнефти" (-8%), бумаги "ТГК-1" (-7%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде июля будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада, выходящая статистика и отсечки дивидендов ряда компаний. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2250 пунктов, для индекса РТС - 1050-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".