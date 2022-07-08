.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги пятницы ростом к доллару и евро на фиксации прибыли игроками перед выходными днями
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Сколько ипотеки смогут выдать банки в этом году
Банковский сектор уже свыкся с мыслью, что повторить прошлогодний успех на рынке ипотеки, когда выдачи достигли 5,7 трлн руб., не удастся: в 1-м полугодии банки выдали гражданам 1,9 трлн руб. ипотечных кредитов - это почти в 1,5 раза меньше того же...
 
Финвласти обсуждают новые детали пенсионной реформы
Россиянам для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Такой механизм, призванный обеспечить...
 
Магазинам рекомендуют не продавать органику без российских сертификатов
Магазинам рекомендуют не продавать органику без российских сертификатов. Наличие на российском рынке органических продуктов без сертификатов национального образца беспокоит сенаторов. Как сообщает "Комерсантъ", они рекомендовали Ассоциации компаний...
 
08 июля 2022 года 19:35

Рубль завершил торги пятницы ростом к доллару и евро на фиксации прибыли игроками перед выходными днями

Москва. 8 июля. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов в пятницу, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и в условиях фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями.

Курс доллара США составил 60,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,03 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,35 руб./EUR1, подешевев на 1,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,13 рубля - до 61,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро в последний торговый день недели в рамках фиксации прибыли перед выходными днями. В пятницу внимание игроков было сфокусировано на статистике по рынку труда в США, так как от этих данных во многом зависят дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), а значит, и ситуация в глобальной экономике.

Существенное повышение числа рабочих мест свидетельствует о хорошей ситуации в экономике страны. При этом усиливаются опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников. Это увеличивает вероятность того, что ФРС не станет замедлять процесс подъема процентных ставок в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal.

Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 268 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 250 тыс. Безработица осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

Данные по рынку труда США за июнь, опубликованные в пятницу, показывают, что американская экономика остается сильной, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, отметив, что он поддерживает существенное повышение базовой ставки ФРС в июле.

Эти данные "лишь подтверждают, что американская экономика по-прежнему сильна, и значительный позитивный импульс на рынке труда сохраняется", сказал Бостик в интервью CNBC. "Огромный импульс к росту в экономике показывает мне, что мы может повысить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании и не опасаться нанести урон экономике на длительный период", - отметил Бостик.

В июне Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял ставку на 75 б.п. впервые с 1994 года, и председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности увеличить ее еще на 50-75 б.п. на следующем заседании.

Глава Минфина США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть, передал телеканал CNBC со ссылкой на заявление ведомства.

В Минфине заявили, что поездка Йеллен в Японию, Индонезию и Южную Корею будет сфокусирована "на возможностях дальнейшего ужесточения санкций", введенных в отношении России. Помимо этого, министр планирует заявить об установлении предельной цены на российскую нефть с целью "ограничения доходов для российской военной сферы и в то же время смягчения" роста цен на газ и другие энергоресурсы в США и во всем мире.

Западные СМИ со ссылкой на документ министерства сообщают, что Йеллен, в частности, 12-13 июля проведет двусторонние встречи в Токио, затем, 15-16 июля, встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля глава американского Минфина собирается провести переговоры в Сеуле.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе в связи с возросшими опасениями рецессии в мировой экономике, перевесившими сигналы недостатка предложения на мировом рынке.

Стоимость Brent на этой неделе снизилась на 5,7%, WTI - на 4,7%.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные о занятости в США, показавшие, что американская экономика остается сильной, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом. Сильные статданные ослабили опасения рецессии и, соответственно, падения спроса на нефть, отмечает Market Watch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $107,26 за баррель, что на 2,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,9 за баррель, что на 2,11% больше итогового значения предыдущей сессии.

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Как отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль укреплялся по направлению к 60 руб. за доллар после сильного снижения в начале недели. "Росту рубля способствует отскок нефтяных котировок выше $100 за баррель, а также по-прежнему отсутствие крупного игрока в стакане на покупку валюты. Единовременное снижение рубля в начале неделе могло быть вызвано погашением долларовых еврооблигаций ВЭБом на $1 млрд и купонного дохода на $30 млн. Платежи были произведены в рублях, и, вероятно, часть держателей захотели "вернуть" средства обратно в валюту сделки", - отмечает Наумова.

"На старте торгов рубль резко укрепился: доллар опустился к 60,7 руб., евро приблизился к 61,5 руб. Затем валютные пары скорректировали потери, но развить восстановление не смогли, умеренно снизившись. Одной из возможных причин возобновления роста рубля может выступать завершение дивидендного сезона и начало выплаты дивидендов российскими экспортерами. Для этого они конвертируют валютную выручку в рубли, что оказывает давление на котировки иностранной валюты. Поэтому в ближайшие сессии доллар может проверить на прочность уровень 60 руб. Внешний фон поначалу был умеренно негативным, но после нашего открытия стал улучшаться. Нефть торгуется недалеко от вершин, достигнутых вчера в результате мощного отскока от трехмесячных минимумов. Правда, восстановление рисковых активов, наблюдаемое в последние дни, может быть всего лишь кратковременной коррекцией предыдущей волны снижения. Поэтому распродажи способны вскоре возобновиться, тем более что проблемы замедления экономики и высокой инфляции сохраняют угрозу стагфляции - худшего экономического сценария, с которым трудно бороться монетарными и фискальными мерами", - говорит аналитик по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8763 рубля, до 61,2664 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,085 рубля, до 62,0499 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,745 рубля по отношению к четвергу и составил 61,1973 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,5833 рубля и составил 61,2578 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 726,076 млн, из которых $1 млрд 184,091 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 541,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,142 рубля, до 62,0051 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,9571 рубля, до 62,0826 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR903,237 млн, из которых EUR184,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR719,039 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,44% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 9,57%, 9,6% и 9,64% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 июля 2022 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе консолидировался, индекс РТС упал из-за ослабления рубля
Рынок акций РФ на неделе консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent локально падала ниже $100 за баррель) из-за опасений мировой рецессии, а также новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи остался вблизи 2220 пунктов, индекс РТС упал ниже 1145 пунктов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
08 июля 2022 года 19:19
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделя завершилась падением индекса РТС из-за ослабления рубля
Москва. 8 июля. Рынок акций РФ на торгах в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне укрепившегося рубля, отсечки дивидендов "Роснефти" (-3,8%), новых антироссийских санкций со стороны Канады, отскока вверх цен на нефть (Brent поднялась к $107 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках.    читать дальше
.
08 июля 2022 года 18:59
Цены евробондов РФ выросли за неделю благодаря спросу на риск и отсутствию негативных новостей в отношении России
Москва. 8 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря как возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы во второй половине недели, так и отсутствию новых негативных сообщений в отношении России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
08 июля 2022 года 18:44
Корпбонды КИВИ Финанс серии 001Р-01 - ставка на низкий долг и высокую платежеспособность - "Финам"
Выпуск корпоративных облигаций "КИВИ Финанс" серии 001Р-01 - ставка на низкий долг и высокую платежеспособность, сообщается в материале аналитика отдела макроэкономического анализа "Финама" Алексея Козлова. "Снижение доходностей по депозитам и ОФЗ заставляет инвесторов направить взор на...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 18:12
Окончание дивидендного сезона способствует укреплению рубля - BCS Express
Окончание дивидендного сезона способствует укреплению курса рубля рубля по отношению к доллару США, говорится в комментарии экспертаBCS Express Дмитрия Бабина "Одной из возможных причин возобновления укрепления рубля может выступать завершение дивидендного сезона и начало выплаты дивидендов...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 17:41
"Финам" снизил прогнозную цену акций iShares Semiconductor ETF до $451
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций iShares Semiconductor ETF с $622 до $451 за штуку, что предполагает потенциал роста 26,38% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 17:01
Вероятно ослабление рубля до 65 руб./$1 на горизонте 3К22 - Росбанк
Вероятно ослабление курса рубля до уровня 65 руб./$1 на горизонте третьего квартала текущего года, прогнозируют аналитики Росбанка. "Пары USD/RUB и EUR/RUB в начале июля спешно вернулись в диапазоны 62,5-65 руб./$1, 63-66,5 руб./EUR1 соответственно. Причинами для коррекции стали вербальные сигналы...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 16:31
Ритейлеры в США могут стать бенефициарами снижения тарифов на импорт из Китая - "Открытие Инвестиции"
Американские ритейлеры могут стать бенефициарами снижения тарифов на импорт товаров из Китая, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко. "Розничные продавцы автозапчастей, бытовой электроники, мебели, вероятно, получат наибольшую...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 16:02
Реинвестирование дивидендов окажет умеренную поддержку рынку акций РФ в конце июля-середине августа - BCS Express
Приток средств на российский рынок от реинвестирования дивидендов вряд ли станет мощным драйвером для динамики цен акций, но умеренную поддержку рынку с конца июля и до середины августа все же окажет, говорится в обзоре эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "Летний дивидендный сезон 2022 года...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 15:35
"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $47
"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью $47 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Wells Fargo,...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 15:30
Рубль днем немного ускорил рост к доллару и евро на фиксации прибыли игроками перед выходными днями
Москва. 8 июля. Доллар США и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и в условиях фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями.    читать дальше
.
08 июля 2022 года 15:09
Возможное дробление акций GameStop краткосрочно позитивно для их цены - Инвестбанк Синара
Новость о возможном дроблении акций GameStop позитивна для котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций GameStop выросли в четверг на 15% после того, как компания заявила о планах дробления акций. Новость нам...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 14:45
S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3850-3900п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3850-3900 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 растет четвертый день подряд. Ближайшей поддержкой для него остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикаторы RSI и...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 14:23
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца торгов в пятницу - "Фридом Финанс"
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 60-65 руб./$1 и 62-65 62-65 руб./EUR1 до конца торговой сессии в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Рубль теряет против доллара и евро, перед выходными многие трейдеры выходят из позиций, что ведет к откатам...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 14:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 435 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 435 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 50%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 8 июля...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.