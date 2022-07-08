Рубль завершил торги пятницы ростом к доллару и евро на фиксации прибыли игроками перед выходными днями

Москва. 8 июля. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов в пятницу, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и в условиях фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями.

Курс доллара США составил 60,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,03 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,35 руб./EUR1, подешевев на 1,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,13 рубля - до 61,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро в последний торговый день недели в рамках фиксации прибыли перед выходными днями. В пятницу внимание игроков было сфокусировано на статистике по рынку труда в США, так как от этих данных во многом зависят дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), а значит, и ситуация в глобальной экономике.

Существенное повышение числа рабочих мест свидетельствует о хорошей ситуации в экономике страны. При этом усиливаются опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников. Это увеличивает вероятность того, что ФРС не станет замедлять процесс подъема процентных ставок в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal.

Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 268 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 250 тыс. Безработица осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

Данные по рынку труда США за июнь, опубликованные в пятницу, показывают, что американская экономика остается сильной, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, отметив, что он поддерживает существенное повышение базовой ставки ФРС в июле.

Эти данные "лишь подтверждают, что американская экономика по-прежнему сильна, и значительный позитивный импульс на рынке труда сохраняется", сказал Бостик в интервью CNBC. "Огромный импульс к росту в экономике показывает мне, что мы может повысить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании и не опасаться нанести урон экономике на длительный период", - отметил Бостик.

В июне Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял ставку на 75 б.п. впервые с 1994 года, и председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности увеличить ее еще на 50-75 б.п. на следующем заседании.

Глава Минфина США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть, передал телеканал CNBC со ссылкой на заявление ведомства.

В Минфине заявили, что поездка Йеллен в Японию, Индонезию и Южную Корею будет сфокусирована "на возможностях дальнейшего ужесточения санкций", введенных в отношении России. Помимо этого, министр планирует заявить об установлении предельной цены на российскую нефть с целью "ограничения доходов для российской военной сферы и в то же время смягчения" роста цен на газ и другие энергоресурсы в США и во всем мире.

Западные СМИ со ссылкой на документ министерства сообщают, что Йеллен, в частности, 12-13 июля проведет двусторонние встречи в Токио, затем, 15-16 июля, встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля глава американского Минфина собирается провести переговоры в Сеуле.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе в связи с возросшими опасениями рецессии в мировой экономике, перевесившими сигналы недостатка предложения на мировом рынке.

Стоимость Brent на этой неделе снизилась на 5,7%, WTI - на 4,7%.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные о занятости в США, показавшие, что американская экономика остается сильной, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом. Сильные статданные ослабили опасения рецессии и, соответственно, падения спроса на нефть, отмечает Market Watch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $107,26 за баррель, что на 2,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,9 за баррель, что на 2,11% больше итогового значения предыдущей сессии.

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Как отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль укреплялся по направлению к 60 руб. за доллар после сильного снижения в начале недели. "Росту рубля способствует отскок нефтяных котировок выше $100 за баррель, а также по-прежнему отсутствие крупного игрока в стакане на покупку валюты. Единовременное снижение рубля в начале неделе могло быть вызвано погашением долларовых еврооблигаций ВЭБом на $1 млрд и купонного дохода на $30 млн. Платежи были произведены в рублях, и, вероятно, часть держателей захотели "вернуть" средства обратно в валюту сделки", - отмечает Наумова.

"На старте торгов рубль резко укрепился: доллар опустился к 60,7 руб., евро приблизился к 61,5 руб. Затем валютные пары скорректировали потери, но развить восстановление не смогли, умеренно снизившись. Одной из возможных причин возобновления роста рубля может выступать завершение дивидендного сезона и начало выплаты дивидендов российскими экспортерами. Для этого они конвертируют валютную выручку в рубли, что оказывает давление на котировки иностранной валюты. Поэтому в ближайшие сессии доллар может проверить на прочность уровень 60 руб. Внешний фон поначалу был умеренно негативным, но после нашего открытия стал улучшаться. Нефть торгуется недалеко от вершин, достигнутых вчера в результате мощного отскока от трехмесячных минимумов. Правда, восстановление рисковых активов, наблюдаемое в последние дни, может быть всего лишь кратковременной коррекцией предыдущей волны снижения. Поэтому распродажи способны вскоре возобновиться, тем более что проблемы замедления экономики и высокой инфляции сохраняют угрозу стагфляции - худшего экономического сценария, с которым трудно бороться монетарными и фискальными мерами", - говорит аналитик по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8763 рубля, до 61,2664 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,085 рубля, до 62,0499 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,745 рубля по отношению к четвергу и составил 61,1973 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,5833 рубля и составил 61,2578 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 726,076 млн, из которых $1 млрд 184,091 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 541,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,142 рубля, до 62,0051 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,9571 рубля, до 62,0826 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR903,237 млн, из которых EUR184,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR719,039 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,44% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 9,57%, 9,6% и 9,64% годовых соответственно.