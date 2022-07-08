Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделя завершилась падением индекса РТС из-за ослабления рубля

Москва. 8 июля. Рынок акций РФ на торгах в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне укрепившегося рубля, отсечки дивидендов "Роснефти" (-3,8%), новых антироссийских санкций со стороны Канады, отскока вверх цен на нефть (Brent поднялась к $107 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2222,51 пункта (-0,2%), индекс РТС вырос до 1144,79 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,8%.

Доллар просел до 61,2 рубля (-0,75 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС упал на 10,3% на фоне роста доллара на 6,7 рубля.

Акции "Роснефти" подешевели в пятницу до 351,2 рубля, дивиденды за II полугодие 2021 года составляют 23,63 рубля на бумагу.

Также снизились акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), акции "Аэрофлота" (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в пятницу начал размещение дополнительной эмиссии 5 млрд 424 млн 308 тыс. 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Бумаги размещаются по открытой подписке по цене 34,29 руб. Таким образом, в случае полного размещения "Аэрофлот" сможет привлечь в капитал около 186 млрд руб. Акции почти на 107 млрд руб., как ожидается, выкупит государство за счет Фонда национального благосостояния. Привлеченные в рамках SPO средства планируется направить на повышение финансовой устойчивости группы и реструктуризацию задолженности по аккредитивам.

Подорожали в пятницу акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы").

Канада ввела санкции против 29 граждан России, в том числе главы Роскомнадзора Юрия Липова и ряда его заместителей, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк. Кроме того, в санкционный список попали представители ряда российских телеканалов.

Глава Минфина США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть, передал телеканал CNBC со ссылкой на заявление ведомства.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном ситуации в ТЭК, сообщил в пятницу, что санкции против российской нефти наносят больший ущерб странам, которые их вводят; последствия эмбарго могут быть катастрофическими для мирового энергетического рынка.

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, после бурных дивидендных событий в конце июня рынок российских акций на текущей неделе взял паузу - индекс МосБиржи показал почти нейтральную динамику. При этом валютный индекс РТС снизился из-за роста курса пары рубль/доллар.

Падение на неделе котировок нефти Brent до уровня $100 за баррель могло скомпенсировать поддержку, оказываемую экспортерам ослаблением рубля. Несмотря на последнее, инвесторы обратили внимание на сектор ритейла, которому, наоборот, интересен сильный рубль.

На следующей неделе на рынке акций будет мало позитива. Пройдут дивидендные отсечки по акциям МТС, "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и "Полюса". Что касается укрепления рубля, то дальнейшая динамика его роста будет та же, что и в начале июня, а рынок акций будет консолидироваться на уровнях 2100-2300 по индексу МосБиржи, полагает Власенко.

Как отмечают аналитики компании "Открытие Инвестиции", нефть утром снижалась, но после публикации отчета по рынку труда в США вновь настроилась на рост. Индекс МосБиржи остался в коридоре 2200-2240 пунктов, нижняя граница является сильной поддержкой, где спрос возрастает. Помимо просевшей после отсечки дивидендов "Роснефти", в пятницу можно отметить подешевевшие расписки Ozon и X5 Retail (MOEX: FIVE), где перед выходными прошла частичная фиксация прибыли после реализованного на неделе роста.

Издание "Европейская правда" сообщило со ссылкой на собственные источники, что Канада решила снять санкции с оборудования для газопровода "Северный поток" по просьбе Германии.

Чистая прибыль "Распадской" (MOEX: RASP) по РСБУ в первом полугодии 2022 года составила 28,9 млрд рублей, что почти на 9,56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль составила 15,4 млрд рублей, что в 5,5 раз больше, чем годом ранее, отмечают эксперты.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций завершил неделю невдалеке от уровней начала торговой пятидневки. В пятницу индексы сохранили разнонаправленные движения в отсутствие ясных драйверов роста. Рубль продолжил умеренное укрепление, сдерживая рост акций экспортеров. Также давление на индекс МосБиржи оказывала "очистка" от дивидендов по ряду акций. Цены на нефть отскочили от уровня $100 и консолидировались в районе $106-107 за баррель Brent.

Взгляд на краткосрочные перспективы российского рынка сохраняется нейтральный. В начале будущей недели в фокусе внимания участников торгов останутся колебания курса рубля, сырьевые цены, корпоративные новости. В понедельник состоятся заседание министров финансов еврозоны и выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Выхода важной макростатистики в этот день не ожидается. Индекс МосБиржи 11 июля будет формироваться в пределах 2180-2280 пунктов, полагает Бахтин.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,1-1,3%) и Штаты (индексы прибавляют 0,2-0,4%) после выхода статистики по рынку труда США.

Рост индексов в Японии замедлился после известий, что на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абе было совершено покушение во время его речи в городе Нара. Днем в пятницу телеканал NHK сообщил, что Абэ скончался в больнице.

Инвесторов поддержали заявления голосующих членов Федеральной резервной системы США Джеймса Балларда и Кристофера Уоллера. По словам Балларда, "мягкая посадка" экономики является для него основным сценарием, а Уоллер заверил, что "страхи рецессии раздуты".

В США в пятницу вышла неплохая статистика по рынку труда: количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., что ощутимо превысило ожидания. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 265 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали повышение на 268 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

На нефтяном рынке цены в пятницу вернулись к росту после утренней коррекции. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $107 за баррель (+2,3% и +3,9% в четверг), августовская цена WTI - $104,54 за баррель (+1,8% и +4,3% накануне).

В пятницу на "Мосбирже" торговались без дивидендной составляющей бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-12,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-9% и -12,8% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-8,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,4%), ПАО "Химпром" (-1,3% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+0,9% и +2,3% "префы").

Подешевели ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,6%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,3%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,9%).

Лидерами роста во "втором эшелоне" выступили акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+16,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+10,2%), "Распадской" (+6,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,7%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+5,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,6%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,4%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,1%), акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,4 млрд рублей (из них 5,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), 3,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2 млрд рублей на акции "Роснефти").