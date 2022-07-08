Цены евробондов РФ выросли за неделю благодаря спросу на риск и отсутствию негативных новостей в отношении России

Москва. 8 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря как возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы во второй половине недели, так и отсутствию новых негативных сообщений в отношении России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Из-за праздничного дня в США (День независимости) активность торгов отечественными евробондами в понедельник была крайне низкой. Но уже во вторник в секторе российских еврооблигаций сформировалась тенденция к ценовому росту благодаря позитивной динамике US Treasuries на фоне как активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, так и отсутствию новостей на геополитическую или санкционную тематику. При этом на мировых рынках капитала наблюдалось бегство инвесторов из рисковых активов.

Опасения участников рынка были вызваны тем, что Федрезерв активно повышает процентные ставки на фоне рекордной за десятилетия инфляции, что, в свою очередь, негативно сказывается на спросе. Рецессия в американской экономике не является базовым сценарием экспертов Goldman Sachs Group (SPB: GS), заявила Гуприт Гилл, отвечающая в банке за стратегию на глобальном рынке активов с фиксированной доходностью. Ужесточение денежно-кредитной политики в США, вероятно, продолжится, и техническая рецессия, то есть снижение ВВП в течение двух кварталов, возможна, отметила Гилл.

"Однако, что действительно имеет значение, когда мы думаем об инвестиционном ландшафте и возможностях для инвесторов на рынке с фиксированной доходностью, так это масштаб рецессии и отдельные ее характеристики", - сказала она. По ее словам, ужесточение монетарной политики мировыми ЦБ с целью сдерживания инфляции ослабит и рост числа рабочих мест. "Центробанки пытаются добиться небольшого ослабления рынка труда. Они хотят, чтобы компании начали сокращать планы найма, но это не означает масштабных сокращений", - отметила Гилл.

Доллар США перешел к уверенному подъему относительно основных мировых валют в ходе торгов 5 июля вследствие бегства инвесторов из рисковых активов. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), вырос на 1,06%. Более широкий WSJ Dollar Index увеличился на 0,84%. Европейская нацвалюта во вторник обновила минимум за 19 лет, опустившись до $1,024 за евро. По мнению стратегов Citi, евро продолжит снижаться к доллару, пока не достигнет паритетного уровня с американской нацвалютой, в том случае, если рост цен на природный газ, связанный с ситуацией на Украине, не прекратится.

Котировки отечественных евробондов продолжили умеренно подрастать в середине недели, несмотря на развернувшиеся вниз цены US Treasuries в ожидании публикации в США протокола июньского заседания ФРС. На участников рынка давили опасения возможного начала рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В свою очередь цены на нефть опустились ниже $100 за баррель в ходе торгов в среду вечером на опасениях инвесторов по поводу падения спроса из-за нависшей угрозы экономической рецессии.

В четверг цены российских еврооблигаций продолжили восходящую динамику на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также отсутствия новых негативных сообщений в отношении России.

Американский фондовый рынок начал торговую сессию четверга с роста, инвесторы оценивали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы. Американский ЦБ тогда увеличил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в документе. Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 базисных пунктов на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

В последний день недели расстановка сил в секторе отечественных евробондов не изменилась по отношению к предыдущим двум дня. Таким образом, рынок закрывал неделю на мажорной ноте. При этом цены US Treasuries в пятницу снизились, негативно отреагировав на публикацию данных с рынка труда США. Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 268 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 250 тыс. Безработица в США осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

Существенное повышение числа рабочих мест говорит о хорошей ситуации в экономике страны. При этом усиливаются опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников, отмечают аналитики. Это увеличивает вероятность того, что ФРС не станет замедлять процесс подъема процентных ставок в ближайшее время.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,8%, до 27,02% от номинала (их доходность снизилась на 28 базисных пунктов - до 21,71% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 1,5%, до 30,18% от номинала (их доходность снизилась на 20 базисных пунктов - до 19,1% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 36 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 2,6%, подорожав до 24,27% от номинала (его доходность снизилась на 40 базисных пунктов, до 20,34% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 12,6%, до 26,1% от номинала (их доходность снизилась на 410 базисных пунктов - до 47,06% годовых), с погашением в 2027 году - на 3,8%, подорожав до 24,2% от номинала (их доходность снизилась на 89 базисных пунктов - до 39,44% годовых), с погашением в 2029 году - на 5,5%, до 24,8% от номинала (их доходность снизилась на 115 базисных пунктов - до 31,97% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 13,9%, до 31,79% от номинала (его доходность снизилась на 16,4 процентного пункта - до 134,18% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 6,5%, составив 28,18% от номинала (их доходность снизилась на 508 базисных пунктов - до 90,81% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Ситуацию на рынке будут также определять сообщения иностранных инвесторов и рейтинговых агентств относительно статуса России как заемщика и оценки новой схемы обслуживания валютных долговых обязательств РФ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.