Корпбонды КИВИ Финанс серии 001Р-01 - ставка на низкий долг и высокую платежеспособность - "Финам"

Выпуск корпоративных облигаций "КИВИ Финанс" серии 001Р-01 - ставка на низкий долг и высокую платежеспособность, сообщается в материале аналитика отдела макроэкономического анализа "Финама" Алексея Козлова.

"Снижение доходностей по депозитам и ОФЗ заставляет инвесторов направить взор на корпоративные облигации, где еще можно найти достаточно привлекательные доходности. Мы считаем, что одной из интересных бумаг по соотношению риска и доходности является выпуск "КИВИ Финанс" 001Р-01, поскольку эмитент обладает прочным финансовым положением и, самое главное, отличным запасом ликвидности. Дополнительным фактором привлекательности данных облигаций является широкий ковенантный пакет", - пишет эксперт в обзоре.

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