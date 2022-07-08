Окончание дивидендного сезона способствует укреплению рубля - BCS Express

Окончание дивидендного сезона способствует укреплению курса рубля рубля по отношению к доллару США, говорится в комментарии экспертаBCS Express Дмитрия Бабина

"Одной из возможных причин возобновления укрепления рубля может выступать завершение дивидендного сезона и начало выплаты дивидендов российскими экспортерами. Для этого они конвертируют валютную выручку в рубли, что оказывает давление на котировки иностранной валюты. Поэтому в ближайшие сессии доллар может проверить на прочность уровень 60 руб./$1", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.