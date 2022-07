Ритейлеры в США могут стать бенефициарами снижения тарифов на импорт из Китая - "Открытие Инвестиции"

Американские ритейлеры могут стать бенефициарами снижения тарифов на импорт товаров из Китая, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

"Розничные продавцы автозапчастей, бытовой электроники, мебели, вероятно, получат наибольшую выгоду от потенциального изменения тарифной политики со стороны администрации Джо Байдена (как сообщается некоторыми СМИ, ряд послаблений в отношении торговых тарифов, установленных еще 4 года назад администрацией Трампа, вероятно, появится "довольно скоро"). Напомним, что во вторник, 5 июля, этот вопрос по видеосвязи обсудили министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Лю Хэ. Данный сектор имеет наименьший стратегический интерес и может стать первым в очереди на тарифные поправки. Крупные американские ритейлеры, такие как Best Buy Co., Bed Bath & Beyond и Williams-Sonoma Inc. поставляют от 30% до 50% своих товаров из Китая, и снижение цен может способствовать увеличению потребительской активности в данном направлении товаров", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.