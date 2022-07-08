Рубль днем немного ускорил рост к доллару и евро на фиксации прибыли игроками перед выходными днями

Москва. 8 июля. Доллар США и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и в условиях фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями.

Курс доллара США составил 61,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 84 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,98 руб./EUR1, подешевев на 1,62 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,19 рубля - до 61,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорогой нефти и в условиях фиксации прибыли перед выходными днями. Фокус внимания игроков сместился на мировые новости: они ждут выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на тему рисков в мировой экономике, а также отчета по американскому рынку труда.

Отчет министерства труда США за июнь будет опубликован в 15:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что данные укажут на рост числа рабочих мест на 268 тыс., при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%.

"Американская валюта демонстрирует технический откат после довольно энергичного подъема, но достижения недавних многолетних минимумов сейчас не ожидается. В ближайшей перспективе рубль может еще немного укрепиться, однако потенциал роста на данном этапе представляется ограниченным, в том числе потому, что после угроз валютной интервенции покупатели будут действовать осторожнее. С другой стороны, риски для существенного ослабления нашей валюты тоже отсутствуют, по крайней мере пока. Локальную поддержку рублю оказывает отскок нефти, которая отыграла практически все потери, понесенные ранее в течение недели. Brent снова торгуется выше 100 долларов, сумев привлечь покупателей на падении. При этом доллар США на международной арене продолжает обновлять 20-летние максимумы, а рубль не менее успешно игнорирует этот фактор, что во многом объясняется активностью краткосрочных спекулянтов", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В пятницу доллар продолжает корректироваться, хотя темпы снижения замедляются. После достижения в середине недели отметки 64,95 руб., в четверг американская валюта закрылась на уровне 61,95 руб., а в пятницу днем опускалась ниже 61 руб. Не исключено, что до конца дня тренд еще может измениться, и пара не сумеет закрепиться ниже указанного уровня. Однако в начале новой недели ожидаем дальнейшей коррекции американской валюты в сторону и ниже 60 руб. На глобальных рынках в пятницу внимание инвесторов будет приковано к статистике по рынку труда в США за июнь. В частности, рынок ждет увеличения количества рабочих мест на 268 тыс. и сохранения уровня безработицы (3,6%). В условиях сохранения ограничений по счету операций с капиталом можно ожидать лишь сдержанного влияния американской статистики на российский валютный рынок. Так, сейчас индекс доллара сохраняет позиции на многолетних максимумах, однако на российском рынке американская валюта корректируется", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть вернулись к небольшому укреплению после снижения в первой половине дня и активного роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $104,83 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,79 за баррель, что на 0,06% больше итогового значения предыдущей сессии.

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

При этом по итогам недели Brent и WTI могут опуститься более чем на 6% и 5% соответственно, пишет Trading Economics.

Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчета Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,44% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 9,57%, 9,6% и 9,64% годовых соответственно.