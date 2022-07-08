Реинвестирование дивидендов окажет умеренную поддержку рынку акций РФ в конце июля-середине августа - BCS Express

Приток средств на российский рынок от реинвестирования дивидендов вряд ли станет мощным драйвером для динамики цен акций, но умеренную поддержку рынку с конца июля и до середины августа все же окажет, говорится в обзоре эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Летний дивидендный сезон 2022 года постепенно подходит к концу, и вскоре после его завершения начнется приток средств на рынок от реинвестирования дивидендов. Объем возвращающихся средств может составить около 31-42 млрд руб., что соответствует примерно 1-1,3 дням средних торговых оборотов по индексу Мосбиржи. Это вряд ли станет мощным драйвером для динамики цен акций, но умеренную поддержку рынку с конца июля и до середины августа все же окажет, - пишет аналитик инвесткомпании. - Следующий дивидендный сезон должен начаться с сентября и продлится до середины октября - в этот период обычно выплачиваются дивиденды за I полугодие. В 2022 году, скорее всего, меньшее количество компаний будет выплачивать промежуточные дивиденды. Так как неопределенность по дивидендам у многих компаний остается высокой, то в осенний дивидендный сезон стоит ожидать повышенной волатильности. Во II полугодии могут появиться новости по дивидендам компаний, которые отказались от выплат по итогам 2021 года, но финансовое состояние и перспективы бизнеса позволили бы им распределить крупные дивиденды: "ЛУКОЙЛ", "НЛМК", "ФосАгро", "Магнит", "Распадская". Это те бумаги, которые могут сильно переоцениться при появлении конкретики по будущим выплатам".

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