S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3850-3900п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3850-3900 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 растет четвертый день подряд. Ближайшей поддержкой для него остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD не дают определенных сигналов к развороту тренда, однако мы не исключаем отскок до 4000 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.