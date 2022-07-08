"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представит свои операционные результаты за 2К22г в понедельник, 18 июля. Мы полагаем, что темпы роста продаж лишь незначительно замедлились относительно 1К, когда наблюдался ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Динамика спроса стабилизировалась в апреле, но инфляция в течение периода была заметно выше, чем в начале года. В силу высокого роста цен, как мы считаем, покупатели начали экономить и снизили количество товаров в корзине, что ограничивало средний чек. По нашим расчетам, чистая розничная выручка ритейлера увеличилась на 18,4% г/г. Мы думаем, что прошедший период был для X5 позитивным как с точки зрения роста продаж, так и достижения высокой рентабельности. Финансовые результаты будут представлены позже, в начале августа", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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