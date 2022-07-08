Акции НОВАТЭКа сохраняют потенциал роста в текущих условиях - "Финама"

Акции "НОВАТЭКа" сохраняют потенциал роста в текущих условиях, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Наша идея по акциям "НОВАТЭКа" с момента публикации 20 июня принесла инвесторам 19,5% доходности, - указывают эксперты. - Основной позитив в акциях "НОВАТЭКа" был связан с заявлениями представителей компании в рамках ПМЭФ. Глава компании Леонид Михельсон сообщил, что реализация проектов "Арктик СПГ-2" и "Обский ГХК" продолжится, несмотря на санкции, а первая линия "Арктик СПГ-2" будет введена в 2023 году, как и планировалось. Напомним, что ранее неопределённость в стратегии компании была ключевым фактором падения её акций. Также Михельсон сообщил, что "НОВАТЭК" продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов, которые в этом году могут быть рекордными за счет высоких цен на углеводороды".

Кроме того, в последние недели ускорился рост цен на мировом газовом рынке. На фоне сохраняющихся проблем "Газпрома" с экспортом дефицит на европейском газовом рынке усилился, что и толкает цены выше. Аналитики отмечают, что при этом "НОВАТЭК" не испытывает проблем с реализацией, продолжая продавать СПГ как на европейском, так и на азиатском рынке.

"Полагаем, что в текущих условиях акции "НОВАТЭКа" сохраняют потенциал роста. Рынок всё ещё слабо учитывает ключевые проекты развития компании в её оценке, несмотря на слова менеджмента о том, что они будут реализованы. При этом текущий бизнес в среднесрочной перспективе выигрывать от повышенных цен на углеводороды", - пишут стратеги "Финама".

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