"Финам" повысил рекомендацию для акций Exxon Mobil до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Exxon Mobil Corp. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $ 96,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,5%, сообщается в материале инвесткомпании.

"За последний месяц акции Exxon Mobil снизились более чем на 20%, что преимущественно было связано с коррекцией цен на нефть из-за ожидания рецессии в развитых стран. При этом мы считаем, что в ближайшее время слабость мировой экономики не сможет в достаточной степени повлиять на спрос на нефть, чтобы вызвать дальнейшее снижение ее цены. На этом фоне, мы полагаем, Exxon Mobil продолжит выигрывать от повышенных цен на нефть, что на данный момент трансформируется в 8,6% суммарной доходности дивидендов и байбэка - привлекательное для сектора значение", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Exxon Mobil Corp. - американская корпорация, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.

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