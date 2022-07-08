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08 июля 2022 года 11:38

Динамика акций утром смешанная, индекс Мосбиржи просел на укреплении рубля и отсечке дивидендов Роснефти

Москва. 8 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне забуксовавших в росте нефти и металлов, индекс Мосбиржи просел из-за укрепления рубля, отсечки дивидендов "Роснефти" и упавших расписок Ozon.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2212,7 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1138,7 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,3%.

Доллар просел до 61,2 рубля (-0,75 рубля).

Подешевели расписки OZON (-6,3%), акции "Роснефти" (-3,1%, до 353,7 рубля; дивиденды за II полугодие 2021 года - 23,63 рубля на бумагу), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,8% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в пятницу начинает дополнительную эмиссию 5 млрд 424 млн 308 тыс. 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Бумаги размещаются по открытой подписке по цене 34,29 руб. Таким образом, в случае полного размещения "Аэрофлот" сможет привлечь в капитал около 186 млрд руб. Акции почти на 107 млрд руб., как ожидается, выкупит государство за счет Фонда национального благосостояния. Привлеченные в рамках SPO средства планируется направить на повышение финансовой устойчивости группы и реструктуризацию задолженности по аккредитивам.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, росту рынка акций РФ в пятницу препятствуют дивидендные отсечки, за рубежом ожидают сигналов от центробанков, продолжается саммит глав МИД стран "Большой двадцатки".

На нефтяной рынок после достижения локальных минимумов пришла восходящая коррекция, но не стоит рассчитывать на развитие уверенного роста до закрепления цен Brent и WTI выше сопротивлений $108,5 и $104,5 за баррель соответственно (линии предыдущего среднесрочного тренда). Завершение недели ниже указанных отметок подтвердит повышенные риски возвращения к снижению ввиду опасений в отношении мировой рецессии.

Для подтверждения нацеленности на дальнейший рост индексу РТС надо закрепиться выше сопротивления 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Рублевый индекс МосБиржи, в то же время, продолжает торговлю в рамках диапазона 2180-2280 пунктов.

В пятницу последний день с дивидендами за 2021 год торгуются акции МТС и НМТП (доходность 12,4% и 10,2% соответственно). На зарубежных площадках внимание будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Лагард и ключевому отчету по рынку труда США, полагает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, инвесторы на мировых площадках оптимистично восприняли протоколы июньского заседания ФРС, в которых регулятор подтвердил намерение придерживаться жесткой денежно-кредитной политики с целью борьбы с инфляцией. Добавили позитива рынку и заявления члена ФРС Уоллера, который заявил, что сокращение баланса ФРС уже заложено в рынке и к концу года он рассчитывает получить показатель Core PCE на уровне 2,5-3%, чтобы снизить темпы повышения ставки. Заявления другого члена ФРС Балларда также приободрили рынок, поскольку в его речи были намеки на возможное снижение ставки, когда инфляция достигнет 3,5%.

Из значимых новостей в пятницу интерес представляют данные по изменению частных мест вне с/х сектора в США за июнь, а также выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, на котором регулятор подтвердит намерения по ужесточению денежно-кредитной политики. В целом, можно рассчитывать на сохранение оптимистичных настроений на мировых рынках в течение дня.

На рынке акций РФ в пятницу без дивидендов торгуются "Башнефть", "Роснефть", "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "Самолет" (MOEX: SMLT). Беря во внимание предстоящие выходные и учитывая отсечку "Роснефти", которая может стать одним из триггеров снижения широкого рынка в целом, индекс МосБиржи в пятницу может опуститься ниже 2200 пунктов, полагает Соловьев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть остается под давлением продаж на фоне рисков мировой рецессии. Данные от EIA пока не показывают замедление спроса, напротив, потребление остается достаточно сильным. В то же время поставки ограничены, и дополнительным ударом по предложению на этой неделе стали новости о возможной приостановке КТК и ужесточение антииранских санкций.

Для Brent зона $107-108 за баррель может выступить сопротивлением. Вероятно, котировки Brent на некоторое время закрепятся между $97 и $107 за баррель.

США являются крупнейшем потребителем топлива в мире с долей около 20%. Значимое место на мировом топливном рынке и подробная статистика делают отраслевые данные из США важным индикатором текущего состояния на рынке. Несмотря на угрозу рецессии, оперативные данные указывают на то, что спрос остается сильным. В летний период эта тенденция может сохраняться.

По решению суда деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была приостановлена на 30 суток. Этот трубопровод соединял казахстанские месторождения с новороссийским портом, откуда нефть отгружалась на танкеры, идущие в страны Южной Европы и США. В 2021 году объем поставок составлял порядка 1,2 млн б/с. Около трети этого объема может отгружаться альтернативными маршрутами, а оставшиеся 0,8 млн б/с временно могут уйти с рынка.

Это может ужесточить проблемы с доступностью топлива в мире, особенно в европейском регионе. Страны Южной Европы пока продолжают активно импортировать российскую нефть, так что выпадение казахстанских поставок может привести к временному росту морских поставок Urals. Эмбарго вступает в силу только в конце года, поэтому сейчас покупатели еще не скованы ограничениями. Мировые цены на нефть пока не реагируют на приостановку КТК. В четверг поставки по трубопроводу шли в обычном режиме, компания собиралась обжаловать решение суда. КТК подал ходатайство о приостановке решения суда до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление. Ожидается, что ходатайство будет рассмотрено 11 июля, отмечает Галактионов.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,1-2,3%, индикаторы S&P 500 (+1,5%) и Nasdaq (+2,3%) завершили в "плюсе" четвертую сессию подряд в ожидании публикации в пятницу статданных по рынку труда США.

Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что отчет Минтруда США укажет на рост числа рабочих мест на 268 тыс., при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют по 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Инвесторов поддержали заявления голосующих членов Федеральной резервной системы США Джеймса Балларда и Кристофера Уоллера. По словам Балларда "мягкая посадка" экономики является для него основным сценарием, а Уоллер заверил, что "страхи рецессии раздуты".

Рост индексов в Японии замедлился после известий, что на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абе было совершено покушение во время его речи в городе Нара. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что Абэ находится в критическом состоянии. Абэ по-прежнему остается одной из ключевых фигур в правящей партии в Японии.

На нефтяном рынке цены проседают в пятницу после активного подъема накануне, но цена Brent находится на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $104,55 за баррель (-0,1% и +3,9% в четверг), августовская цена WTI - $102,48 за баррель (-0,2% и +4,3% накануне).

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчета Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+14,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+13,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+6,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,7%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,1% и +6,2% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,3%).

В пятницу на "Мосбирже" торгуются без дивидендной составляющей бумаги "ОГК-2" (-12,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-9% и -13,3% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-7,5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,7%), ПАО "Химпром" (-1,3% "префы"), ГК "Самолет" (+0,02%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+0,2% и +2,1% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,43 млрд рублей (из них 2,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,04 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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