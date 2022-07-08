Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ может снизиться на 5-10 б.п. - ПСБ

Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ может снизиться на 5-10 б.п., полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ срочностью до 7 лет снизилась в четверг в среднем на 11 б.п. 10-летние ОФЗ остались около 8,95% годовых, а доходность ОФЗ срочностью 15 - 30 лет выросла на 9 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил 0,41%, оборот по индексу вырос до 18,4 млрд. руб. Инвесторы активизировали покупку коротких и среднесрочных ОФЗ на фоне роста нефтяных цен (ближайший фьючерс на Brent подорожал на 3,9%, до $104,6 за баррель) и укрепления рубля. Премия в доходности 10-летних ОФЗ к 1-летним выросла до 66 б.п. Увеличение наклона кривой доходности ОФЗ мы связываем с ожиданиями сокращения коротких бумаг в обращении. До конца этого года предстоит погашение ОФЗ на 1,0 трлн руб., в том числе на 0,45 трлн руб. в июле", - пишет эксперт.

Аналитик банка ожидает, что рост оптимизма на глобальных рынках будет способствовать сохранению активности покупателей рублевых облигаций в пятницу. Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ может снизиться на 5-10 б.п., полагает Монастыршин.

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