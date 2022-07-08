Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России и США::

- Индекс потребительских цен в России за июнь.

- Экономические прогнозы по ЕС.

- Речь главы ЕЦБ Кристин Лагард.

- Отчёт по рынку труда в США за июнь.

- Данные по безработице в США за июнь.

- Число активных буровых установок от Baker Hughes.

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