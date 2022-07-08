Пара рубль/доллар может вернуться к отметке 60 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Пара рубль/доллар может вернуться к отметке 60 руб./$1 в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль в четверг начал отыгрывать потери предыдущих дней в отсутствие новостей, подтверждающих готовность Правительства возобновить валютные интервенции, что лишило участников рынка идеи для продолжения покупок валют. Торговая активность в ключевых парах на Мосбирже продолжила снижаться второй день подряд. По итогам дня курсы доллара, евро и юаня потеряли около 2%, доллар вернулся "под" отметку 62 руб./$1. Определенную поддержку российской валюте оказало и восстановление цен на нефть Brent, отскочивших от уровня в $100/барр.", - пишет эксперт.

Аналитик банка полагает, что и в пятницу на валютном рынке будет царить безыдейность: хотя ожидания запуска валютных интервенций и сохраняются, фундаментально ситуация пока по-прежнему располагает к укреплению рубля. По мнению Локтюхова, по итогам пятничных торгов доллар, в отсутствие новостей от Правительства, может вернуться к отметке 60 руб./$1.

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