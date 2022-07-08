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08 июля 2022 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут чуть подрасти на внешнем позитиве

Москва. 8 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут немного подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ожиданиям очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в ожидании статданных по рынку труда США завершили в плюсе четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с марта. Инвесторы ожидали публикации отчета о состоянии американского рынка труда за июнь. Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что он укажет на рост числа рабочих мест на 268 тыс., при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%. Тем временем в четверг из отчета министерства труда США стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 235 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 230 тыс.

Кроме того, участники рынка оценивали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который был опубликован днем ранее. Американский ЦБ тогда увеличил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в документе. Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 базисных пунктов на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе последних торгов этой недели на позитивном импульсе из США. Инвесторов поддержали заявления голосующих членов Федеральной резервной системы США Джеймса Балларда и Кристофера Уоллера. По словам Балларда "мягкая посадка" экономики является для него основным сценарием, а Уоллер заверил, что "страхи рецессии раздуты". Гонконгский индекс Hang Seng к 8:10 МСК поднялся на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,12%. Трейдеры приветствовали новость Bloomberg, который со ссылкой на источники написал, что Пекин планирует разрешить китайским регионам выпуск госбондов на общую сумму $220 млрд для привлечения средств на улучшение инфраструктуры.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,4%. В начале торгов индикатор поднимался более быстрыми темпами, однако замедлился после новости о том, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе было совершено покушение во время его речи в городе Нара. Нападавший выстрелил в Абэ из оружия, состояние бывшего премьер-министра пока неизвестно. Абэ по-прежнему остается одной из ключевых фигур в правящей партии в Японии. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК подрос на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,6%.

В свою очередь нефтяные котировки демонстрируют плавный подъем утром в пятницу после активного роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в пятницу составила $105,13 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 3,9%, до $104,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,75 за баррель, что на 0,02% больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса подскочила на 4,3%, до $102,73 за баррель. Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчета Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,134 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,747 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля вырос на 0,05% по отношению к среде и составил 107,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 784,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,8%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,51%) и "Европлан-001Р-01" (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,53%), "Роснефть-002Р-04" (-0,28%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила 5-летние облигации серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 1 по 5 июля. Савка 1-го купона была установлена на уровне 10,65% годовых. Длительность 1-го купона составит 212 дней, 2-9-й купоны полугодовые, 10-й купон продлится 152 дня.

ООО "Роял капитал" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 3-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20,56% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 34,219 млн рублей и серии 002Р-02 на 8,494 млн рублей. Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов по выплатам купонов. Причина неисполнения обязательств - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размер". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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