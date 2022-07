Фондовые индексы продолжают рост, Brent торгуется у $105,3 за баррель

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе четвертую сессию подряд. Азиатские фондовые рынки растут вслед за индексами США. Нефть умеренно дорожает после скачка накануне, Brent торгуется у $105,3 за баррель

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в ожидании статданных по рынку труда США завершили в плюсе четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с марта.

Инвесторы ожидали публикации отчета о состоянии американского рынка труда за июнь. Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что он укажет на рост числа рабочих мест на 268 тыс., при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%.

"Рынок хочет увидеть некоторое охлаждение рынка труда, но не хочет обвала", - сказал аналитик UBS Киран Ганеш.

Тем временем в четверг из отчета министерства труда США стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 235 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 230 тыс.

Дефицит внешнеторгового баланса Соединенных Штатов в мае снизился до $85,5 млрд с пересмотренных $86,7 млрд в апреле. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали сокращения показателя до $84,9 млрд в мае с ранее объявленного апрельского уровня в $87,1 млрд.

Кроме того, участники рынка оценивают протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который был опубликован накануне. Американский ЦБ тогда увеличил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых.

Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в документе.

Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Акции биотехнологической компании Seagen Inc. выросли на 1,6% на сообщениях СМИ, что фармкомпания Merck & Co. (SPB: MRK) может купить её за $40 млрд или даже более солидную сумму. Merck намеревается заключить сделку до или к моменту публикации квартальной отчетности компании 28 июля, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Котировки бумаг GameStop (SPB: GME) подскочили на 15% после того, как совет директоров компании одобрил проведение сплита с коэффициентом "4 к 1" в форме дивидендов.

Цена акций ритейлера Kohl''s Corp. повысилась на 3,3%, хотя аналитики Bank of America ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка" с "нейтрального" уровня.

Значение Dow Jones Industrial Average в четверг выросло на 1,12% - до 31384,55 пункта.

Лидерами роста в индексе стали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. и Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 4,6% и 3,7% соответственно. В минусе закончили торги акции лишь шести компаний из тридцати, входящих в индекс, в том числе капитализация Coca-Cola Co. (SPB: KO) понизилась на 0,8%.

Standard & Poor''s 500 вырос на 1,5% - до 3902,62 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,28% и составил 11621,35 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе последних торгов этой недели на позитивном импульсе из США.

Инвесторов поддержали заявления голосующих членов Федеральной резервной системы США Джеймса Балларда и Кристофера Уоллера. По словам Балларда "мягкая посадка" экономики является для него основным сценарием, а Уоллер заверил, что "страхи рецессии раздуты".

"Опасения инвесторов из-за рецессии отступили", - написали аналитики ING Роберт Карнелл и Айрис Панг.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:10 МСК поднялся на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,12%.

Трейдеры приветствовали новость Bloomberg, который со ссылкой на источники написал, что Пекин планирует разрешить китайским регионам выпуск госбондов на общую сумму $220 млрд для привлечения средств на улучшение инфраструктуры.

В Гонконге активно растут акции китайских автопроизводителей: NIO Inc. - на 7,4%, XPeng Inc. - на 3% и Geely Automobile Holdings Ltd. - на 2,5%. Власти КНР в пятницу объявили о мерах поддержки автомобильного сектора, которые включают предоставление дополнительного налогового вычета на покупку электромобилей.

В число лидеров подъема котировок в составе гонконгского индекса также выходят акции технологической компании Alibaba Group Holding Ltd. (+4,2%) и нефтегазовых PetroChina Co. Ltd. (+2%) и CNOOC Ltd. (+1,8%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК прибавил 0,7%. В начале торгов индикатор поднимался более быстрыми темпами, однако замедлился после новости о том, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе было совершено покушение во время его речи в городе Нара. Нападавший выстрелил в Абэ из оружия, состояние бывшего премьер-министра пока неизвестно. Абэ по-прежнему остается одной из ключевых фигур в правящей партии в Японии.

Среди лидеров роста в составе Nikkei 225 акции логистической Nippon Express Holdings Inc. (+6,8%), горнодобывающей Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (+5,6%) и производителя промышленного оборудования Mitsubishi Heavy Industries Ltd (+5,25).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК подрос на 1,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 1,4%. Компания оценивает рост операционной прибыли во втором квартале в 11,4%, выручки в 20,9%.

Акции LG Electronics Inc. подешевели на 3,6%. Производитель потребительской электроники ожидает снижения операционной прибыли по итогам второго квартала на 12% из-за падения спроса на домашнюю электронику.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%.

Цены акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. растут на 1,2% и 1% соответственно.

Нефтяные котировки демонстрируют умеренный подъем утром в пятницу после активного роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в пятницу составляет $105,33 за баррель, что на $0,68 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $3,96 (3,9%), до $104,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,01 за баррель, что на $0,28 (0,27%) больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса подскочила на $4,20 (4,3%), до $102,73 за баррель.

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчета Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Скачок импорта и падение экспорта нефти в сочетании со снижением загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вызвала существенный рост запасов нефти на прошлой неделе", - отметил аналитик Kpler Мэтт Смит, добавив, что высвобождение нефти из стратегических резервов составило 5,9 млн баррелей.