Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы с понижения в пределах 0,2-1,2% - "Алго Капитал"

Российский рынок откроет торговую сессию в пятницу с понижения в пределах 0,2-1,2% по индексу Мосбиржи (в диапазоне 2200-2220 пунктов), полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с понижением в пределах 0,2-1,2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2200-2220 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2230, 2250 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен заметно просесть под влиянием дивидендных разрывов в ряде акций, включая бумаги "Роснефти". Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.