Потенциал дальнейшего роста цены нефти ограничен уровнем $108-110/барр. - ПСБ

Потенциал дальнейшего роста цены нефти ограничен уровнем $108-110 за баррель Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки нефти Brent на утро пятницы торгуются в районе $105/барр., в четверг удалось отыграть часть потерь предыдущих дней. Статистика от Минэнерго США, вышедшая в четверг вместо среды из-за выходного дня в понедельник, оказалась неплохой. С одной стороны, запасы сырой нефти подскочили на 8,2 млн барр. на фоне роста импорта и снижения экспорта, с другой стороны, запасы бензинов снизились на 2,5 млн барр., дистиллятов - на 1,27 млн барр. При этом косвенный индикатор спроса - поставки топлива - продолжает расти, 4-недельная средняя удерживается на уровне 20 млн барр./день. Загрузка НПЗ мало изменилась за неделю, снизившись с 95% до 94,5%", - отмечает эксперт.

Аналитик банка в целом сохраняет сдержанный взгляд на потенциал дальнейшего роста цен на нефть и полагает, что он ограничен уровнем $108-110/барр. Brent, так как опасения рецессии мировой экономики вкупе с сильным долларом все же пока перевешивают оптимизм фундаментальных отраслевых факторов (крепость спроса, проблемы с поставками).

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