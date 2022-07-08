BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Albemarle с целью $214,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: $202, потенциальная доходность 6%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Андрей Мамонтов обращает внимание на сильные фундаментальные факторы:

- Компания ожидает высокие показатели к концу 2022г. Рост продаж до уровня $5,45 млрд (+63% г/г), прибыль на акцию на отметке $10,84 (+168% г/г).

- Последние данные Rystad Energy свидетельствуют о том, что мировых производственных мощностей по производству лития будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса до 2030г. Потребуется поставка литиевых батарей в объеме 8800 ГВтч (спрос в 2021 г. составлял около 580 ГВтч) при 100% мощности, что маловероятно.

"Среднесрочная картина сейчас смешанная. Краткосрочное движение в район $215-218 будет являться отскоком к текущему падению. После достижения $215-218 нужна проторговка и реакция покупателей на зону сопротивления $213-220 для оценки дальнейшего движения", - указывает эксперт.

Albemarle - мировой производитель специальных химикатов, используемых в литиевых батареях, бытовой электроники, электромобилях. Работает в трех сегментах: литий, бром и катализаторы.

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