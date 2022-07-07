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07 июля 2022 года 19:19

Рынок акций РФ в четверг подрос во главе с Ozon и Яндексом, индекс Мосбиржи превысил 2225п

Москва. 7 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и отскока нефти вверх (Brent превысила $106 за баррель), индекс Мосбиржи превысил 2225 пунктов во главе с расписками Ozon (+16,3%) и бумагами "Яндекса" (+3,4%); рост индикатора сдерживался укреплением рубля и отсечками дивидендов в ряде компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2226,65 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1132,49 пункта (+2,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 16,3%.

Доллар просел до 61,96 рубля (-1,39 рубля), утром курс поднимался до 64,47 руб./$1.

Кроме Ozon и "Яндекса" подорожали в четверг акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), также просели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил в четверг, что ситуация в экономке РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, а главным риском для восстановления остается слабость спроса.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, лучше рынка в четверг смотрелись секторы транспорта и нефтегаза, также отмечался спрос в акциях золотопромышленных компаний, хотя золото накануне обновило минимумы с сентября 2021 года.

Впереди у рынка акций РФ достаточное количество дивидендных отсечек по российским компаниям, рублевому индикатору МосБиржи важно не упасть ниже значимой области поддержек 2170-2200 пунктов.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, общая картина на российском рынке акций в четверг особо не изменилась, индекс МосБиржи продолжил курсировать вокруг уровня 2220 пунктов. Продолжилось умеренное восстановление акций "Газпрома". Цены на нефть Brent после просадки к $100 за баррель вернулись к росту, в умеренном "плюсе" во второй половине дня торговалось большинство других commodities. Ослабление рубля затормозилось.

Опубликованные накануне протоколы июньского заседания ФРС показали, что американский регулятор может поднять ставку еще на 50-75 б.п. Очевидно, что этого требует необходимость борьбы с высокой инфляцией, однако это также вызывает тревогу на рынках по поводу дальнейшего роста экономики. Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 2180-2280 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечают аналитики "Открытие инвестиции", рынок акций РФ в четверг подрос по индексу МосБиржи, несмотря на укрепление рубля. Поддержку рынку оказывал рост акций "Газпрома" на фоне роста цен на газ в Европе (ближний контракт на индекс TTF) впервые с 9 марта до $1963 за 1 тыс. кубометров. Нефть также предпринимала активные попытки восстановления после двухдневного обвала.

Рублевый индекс МосБиржи утром пытался уйти ниже 2210 пунктов, но приближение к ключевой поддержке 2200 пунктов формирует повышенный спрос, который позволил индикатору отскочить, ближайшим краткосрочным сопротивлением выступает уровень 2240 пунктов.

Подросли акции "Норникеля" и "Русала". Агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальные источники опубликовало статью, согласно которой объединение компаний вряд ли состоится до тех пор, пока Владимир Потанин, подпавший под санкции Великобритании, останется мажоритарным акционером "Норникеля".

Драйверов для продолжения ослабления рубля в четверг не оказалось, поскольку со стороны властей не поступало никакой конкретной информации о том, каким может быть механизм валютных интервенций через дружественные валюты, отмечают эксперты "Открытие инвестиции".

Как отмечает аналитик УК "Первая" Александра Овчинникова, спрос на рисковые активы на мировых площадках и на "Мосбирже" в четверг несколько усилился. Позитивная коррекция нефтяных котировок выступает поддержкой для отечественных компаний нефтяного сектора. В конце недели ожидается продолжение смешанной динамики рынка, ориентир по индексу МосБиржи - 2200-2250 пунктов.

Европейские индексы завершают торги ростом после публикации протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Цены на нефть получили импульс от плана стимулирования Китая на $220 млрд. Кроме того, благоприятно сказывается позиция доллара на валютном рынке, который отступил впервые за пять дней. В пятницу внимания заслуживает ежемесячный отчет о занятости в США.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,1-2%) и США (индексы растут на 0,8-1,6%).

Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в протоколе июньского заседания Федрезерва.

Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

В четверг в Германии вышли данные об объеме промпроизводства в мае: показатель вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,4%, сообщает Trading Economics. В апреле объем промпроизводства в ФРГ вырос на 0,7%.

На нефтяном рынке в четверг цены корректируются после отката предыдущих дней. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $106,26 за баррель (+5,5% и -2% в среду), августовская цена WTI - $104,38 за баррель (+5,9% и -1% накануне).

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+30%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+9,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+5%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,9%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,4%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+3,7%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,5%).

Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" на годовом собрании 30 июня одобрили дивиденды за 2021 год в размере 0,54 рубля на акцию, сообщила компания накануне. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,4 млрд руб.

Расписки Qiwi (MOEX: QIWI) выросли в четверг на 1,5%, до 299 рублей.

Компания Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу Qiwi Сергею Солонину, готова выкупить акции Qiwi класса "В" и ее американские депозитарные расписки (ADR) на сумму до $25 млн (по текущему официальному курсу - 1,46 млрд рублей), следует из сообщения группы. Dalliance Services Company предложила акционерам Qiwi выкупить у них акции по цене от $2,20 до $2,70 за одну акцию.

Просели акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-9,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,6%), акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,78 млрд рублей (из них 8,59 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,37 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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