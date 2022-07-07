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07 июля 2022 года 19:01

Евробонды РФ продолжили дорожать в четверг на фоне возросшего спроса на рисковые активы

Москва. 7 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продолжили умеренно подрастать в четверг на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также отсутствия новых негативных сообщений в отношении России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене после публикации накануне протокола июньского заседания ФРС США, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 9 базисных пунктов - до 27% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 21,72% годовых), с погашением в 2042 году - на 4 базисных пункта, до 30,11% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 19,13% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 44 базисных пункта - до 24,22% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов - до 20,36% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 300 базисных пунктов - до 26,93% от номинала (их доходность снизилась на 420 базисных пунктов - до 45,87% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 23 базисных пункта - до 24,81% от номинала (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов - до 31,94% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 45 базисных пунктов, подорожав до 31,66% от номинала (его доходность снизилась на 84 базисных пункта - до 134,35% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в цене на 20 базисных пунктов - до 24,22% от номинала (их доходность выросла на 33 базисных пункта - до 39,4% годовых), бумаги с погашением в 2030 году подешевели за день на 50 базисных пунктов - до 27,85% от номинала (их доходность выросла на 250 базисных пунктов, до 91,8% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 июля находилась под влиянием таких факторов, как отсутствие новых негативных сообщений в отношении России, в частности, касательно статуса РФ в качестве заемщика, с одной стороны, и снижающиеся в цене US Treasuries, с другой стороны. При этом ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, заметно улучшилась, что свидетельствует о возвращении "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Американский фондовый рынок поднимается в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости. Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 235 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 230 тыс. Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в мае снизился до $85,5 млрд с пересмотренных $86,7 млрд в апреле. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали сокращения показателя до $84,9 млрд в мае с ранее объявленного апрельского уровня в $87,1 млрд.

Кроме того, участники рынка оценивают протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который был опубликован накануне. Американский ЦБ тогда увеличил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в документе. Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 базисных пунктов на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

В свою очередь цены на нефть повышаются на 4-5% в ходе торгов в четверг, несмотря на данные о росте запасов энергоносителей в США. Поддержку котировкам оказывает рост "аппетита к риску" в связи с принятыми Китаем стимулирующими мерами. Между тем с начала недели цена Brent опустилась более чем на 5% под давлением опасений по поводу рецессии в мировой экономике. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 мск в четверг составила $105,11 за баррель, что на 4,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $103,39 за баррель, что на 4,93% выше итогового значения предыдущей сессии.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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