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07 июля 2022 года 19:00

BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Devon Energy с целью $56,2

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Devon Energy с целью $56,2 за штуку" с горизонтом инвестирования до 14 дней. Цена входа: $52, потенциальная доходность: до 8%, уровень риска: повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Никита Покровский отмечает следующие факторы в пользу покупки:

- Сильная локальная техническая перепроданность как самой бумаги, так и фьючерса на нефть и природный газ (NG).

- Компания добывает около 567 Mboe/d в день, что при текущей цене на нефть позволяет генерировать значительные средства.

- Свободный денежный поток по итогу года может составить около $7 млрд. FCF yield -21% или 4,7x по мультипликатору Price/FCF.

- До конца года менеджмент планирует направить еще 1,1 млрд на buyback при рыночной капитализации компании в $33 млрд и выплатить за год $5,4 на акцию в виде дивиденда. При текущей цене акций дивидендная доходность составит 10,3%. Общая ставка возврата акционерам (capital return yield) может достигнуть 13,3%.

- Различные методы оценки указывают на справедливую цену выше $72 (потенциал роста более 40%).

Указывает аналитик и на вероятные риски:

- Риски продолжения коррекции на товарных рынках.

- Появление негативных корпоративных или отраслевых новостей.

"Инвесторам, в случае следования, необходимо следить за обновлением инвестидеи, так как существует вероятность преждевременного закрытия", - подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-DEVON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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