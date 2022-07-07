"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с целевой ценой 86,4 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Владимир Потанин в интервью РБК заявил о согласии на начало давно обсуждаемой сделки по слиянию "Норникеля" и "РусАла". Предпосылки, сроки и возможные механизмы объединения подробно проанализированы в нашем комментарии. Мы считаем, что слияния максимально выгодно акционерам Русала, так как приведет к раскрытию стоимости доли в "Норникеле", росту финансовой устойчивости, возобновлению дивидендных выплат и снижению санкционного риска. Однако полной уверенности в успешном завершение сделки пока нет", - пишет аналитик Василий Данилов.

На взгляд эксперта, проблема коэффициентов обмена и будущих долей в уставном капитале новой компании может стать главным препятствием на пути объединения "Норникеля" и "РусАла" наряду с персональными санкциями против ключевых акционеров, ограничениями на трансграничное движение капиталов и ценных бумаг, а также большим количество противоречий между партнерами.

"Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумаги "РусАла" с рекомендацией "Покупать" и целевой ценой 86,4 руб. и отмечаем, что на новостях о прогрессе в слиянии с "Норникелем" стоимость акций компании вполне может превысить 100 руб.", - резюмирует Данилов.

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