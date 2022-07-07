Рубль сохранит тенденцию к укреплению в ближайшей перспективе - "Ингосстрах-Инвестиции"

Рубль сохранит тенденцию к укреплению в ближайшей перспективе, полагает главный макроэкономист управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Курс доллара на неделе вырос до 63 руб./$1. Резкое ослабление рубля стало возможным после окончания налогового периода с уходом значительной части предложения иностранной валюты от экспортеров. Среди иных причин такого отскока можно отметить низкую долларовую ликвидность и погашение еврооблигаций ВЭБа на сумму $1 млрд (выплаты были осуществлены в рублях, поэтому часть инвесторов могла сразу их конвертировать в иностранную валюту). Также по слухам могли иметь место валютные интервенции правительства через юань, о чем ранее заявлял Антон Силуанов, однако мы считаем это маловероятным. На неделе объемы торгов китайской валютой превысили объемы торговли евро", - пишет эксперт.

По мнению Прокудина, в ближайшей перспективе тренд на укрепление рубля сохранится: сальдо торгового баланса продолжает оставаться крайне высоким, а финансовый счет закрыт. Краткосрочное равновесие курса доллара даже с учетом снижения поставок газа остается заметно ниже 50 руб./$1. При отсутствии валютных интервенций можно ожидать снижения курса доллара к 25 числу месяца -периоду налоговых выплат экспортерами, полагает аналитик.

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