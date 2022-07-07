BCS Express открыл торговую идею: покупать акции EQT с целью $35,8

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EQT Corp. с целью $35,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 14 дней. Цена входа: $32,5, потенциальная доходность до 10%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Никита Покровский приводит следующие аргументы в пользу покупки:

- Сильная локальная техническая перепроданность как самой бумаги, так и фьючерса на природный газ (NG).

- Операционные затраты на добычу составляют $1,33 Mcf, что почти вдвое ниже средней цены реализации. Около 45% объема добычи на 2023г захеджировано.

- Свободный денежный поток по итогу года может составить около $2,5 млрд. FCF yield -15%. В следующем году показатель может достигнуть 25% или 4x по мультипликатору Price/FCF.

- До конца года менеджмент планирует направить на выкуп акции более $1 млрд, при рыночной капитализации компании в $11 млрд. Ставка возврата акционерам (capital return buyback yield) может достигнуть 11,8%.

- Различные методы оценки указывают на справедливую цену выше $46 (потенциал роста более 45%).

Отмечает эксперт инвесткомпании и возможные риски:

- Риски продолжения коррекции на товарных рынках.

- Появление негативных корпоративных или отраслевых новостей.

"Инвесторам, в случае следования, необходимо следить за обновлением инвестидеи, так как существует вероятность преждевременного закрытия", - подчеркивается в комментарии.

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