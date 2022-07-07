Рубль днем развернулся вверх после утренней просадки и умеренно подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 7 июля. Доллар США и евро растеряли утренний рост и перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 62,84 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,85 руб./EUR1, подешевев на 92,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 69,95 копейки - до 63,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и умеренно повышается к доллару и евро в рамках коррекции после сильного падения в предыдущие дни, когда он несколько раз обновил месячные минимумы в обеих парах. Участники торгов фиксируют прибыль в отсутствие новостей относительно намерений правительства РФ задействовать дополнительные меры по нормализации курса. Дополнительную поддержку рублю оказывает рост цен на нефть.

Ситуация в экономке РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, главным риском для восстановления остается слабость спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

По импорту, по его словам, "ситуация чуть улучшилась за счет принятых мер поддержки по поддержке импорта, но объемы все еще на низких уровнях". Решетников сообщил, что быстрее восстанавливается потребительский импорт, а промежуточный (сырье - ИФ) или инвестиционный (оборудование, станки, инструменты) - сложнее, и "это главная проблема".

Дефляционный тренд в экономике РФ продолжается, а инфляция на прошлой неделе связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ (с 1 июля - ИФ), кроме того, заявил Решетников.

"Появление инфляции на прошлой неделе не стоит переоценивать. В основном это связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ. Если мы уберем регулируемые услуги, то увидим, что дефляция у нас продолжилась, причем продолжилась на достаточно ощутимом уровне", - сказал министр. "Остается главный риск для восстановления экономики - слабость спроса. Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования", - добавил он.

Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля 2022 года зафиксировал в РФ инфляцию на уровне 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля - на 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно с 1 июля)", - говорится в сообщении Росстата о причинах недельного ускорения роста цен, опубликованном накануне вечером.

С начала года цены в РФ выросли к 1 июля на 11,77%.

Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) временно прекращает проводить исходящие SWIFT-переводы в иностранных валютах, ограничение действует до 1 октября 2022 года, говорилось в сообщении кредитной организации, опубликованном в среду. "Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов", - отметил банк.

"После четырех дней роста доллар в паре с рублем начал пробуксовывать в четверг. Накануне котировки в моменте превышали отметку 64 рубля, которая привлекла фиксацию прибыли и уже вернула пару под уровень 63 рубля. В четверг доллар снижается, но пока воздерживается от более глубокого отката. К накопленной перекупленности рубля добавилось немало факторов, сочетание которых вылилось в довольно агрессивные продажи нашей валюты. Ушла поддержка налогового периода, оценки восстановления импорта не радуют, а доллар на международной арене вернулся в режим обновления многолетних максимумов. Кроме того, игроков испугали настойчивые спекуляции на тему валютной интервенции со стороны российских властей с целью сдерживания роста курса рубля. Пик эмоций, возможно, уже миновал, но это не значит, что ослабление рубля закончилось. После передышки "россиянин" может возобновить путь на юг, особенно если чиновники с новой силой заговорят о необходимости "нормализации курса", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Противостояние желания Центрального банка победить инфляцию за счет крепкого рубля и желания Минфина иметь стабильные поступления в бюджет налогов от экспортеров по выгодному курсу набирает обороты. Минфин неоднократно заявлял о намерении произвести валютную интервенцию, и, видимо, это сейчас происходит. У нас абсолютно ручной механизм управления валютным рынком, так как санкции не оставили другого выхода. Может ли рубль вновь уйти к значениям 50 руб./$1. Теперь вероятность этого уменьшилась. Слишком яро вступили на защиту "минфиновцы", да и поступления в бюджет жизненно необходимы. (. . .) Рубль может плавно ослабляться до 67-70 руб./$1, но нельзя забывать про налоговый период конца июля, который будет способствовать возврату части утерянных позиций рублем. (. . .) Навес из предложения все еще находится на рынке, хотя объемы на покупку впервые за долгое время стали превышать продажи", - говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Цены на нефть поднимаются в четверг перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 июля, на 3,825 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти на 1,2 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $101,81 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты снизились в цене на 2%, до $100,69 за баррель. В течение сессии они опускались ниже $100 за баррель впервые с апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,74 за баррель, что на 1,23% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов опустилась на 1%, до минимальных с апреля $98,53 за баррель.

Растущие опасения, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, привели к резкому снижению рынка на этой неделе, несмотря на сигналы уменьшения предложения энергоресурсов. Стоимость WTI с начала недели опустилась более чем на 9%, а ее снижение с мартовского пика в $123,7 за баррель превысило 20%, что является показателем "медвежьего" тренда.

При этом контракты на WTI с ближайшей датой поставки торгуются выше, чем долгосрочные, что означает наличие высокого спроса на рынке в данный момент, и эксперты отмечают, что снижение цен является чрезмерным.

США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "По словам людей, знакомых с ситуацией, США с союзниками обсуждали попытки ограничить цену на российскую нефть от $40 до $60 за баррель", - информирует агентство.

При обсуждении предельных цен на нефть учитывается то, что считается "российскими предельными издержками производства", а также цена на нефть до начала спецоперации на Украине.

Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.

Кроме того, по данным источников, США также рассматривают введение ряда мер, "в том числе возможные ограничения для судоходных компаний, которые транспортируют нефть по более высоким ценам, а также санкции в отношении банков и финансовых учреждений, которые способствуют продажам по цене выше любого согласованного потолка".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,57% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на уровнях 9,6% и 9,64% годовых соответственно.