BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Селигдара", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания стремительно растет и сейчас защищена от санкций, спрос на производимое золото может быть поддержан со стороны внутреннего рынка и правительства, - отмечает аналитик Павел Гаврилов. - Диверсификация выручки может помочь сохранить темпы роста финансовых показателей. Однако основной золотой бизнес требует значительного времени для расширения и увеличения объемов добычи, что напрямую скажется на долговой нагрузке и капитальных затрат. Пока нельзя с уверенностью сказать, как это повлияет на дивиденды: пока нет причин для их увеличения, деньги потребуются для инвестирования".

Поддержать подъем акций на средней дистанции, по мнению эксперта, может рост стоимости золота, что в текущих реалиях пока не выглядит как актуальный сценарий. На средней дистанции нет драйверов для переоценки акций сильнее рынка. Долгосрочный взгляд умеренно позитивный.

"Важно отметить, что в III квартале ожидается проведение Дня инвестора. Возможно, компания поделится будущими планами, раскроет вопросы производства и расскажет о влиянии западных ограничений", - указывает Гаврилов.

ПАО "Селигдар" - полиметаллический российский холдинг, добывающий золото. Является единственным производителем рудного олова в России.

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