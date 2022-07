"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Seagen с целью $200

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Seagen Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $165, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что один из крупнейших фармацевтических гигантов Merck & Co. может купить Seagen Inc. за $40 млрд. По информации The Wall Street Journal, компании ведут активные переговоры, в рамках которых оценка акции Seagen превышает $200. Заключить сделку планируют до или к моменту публикации квартальной отчетности компании 28 июля.

"С технической точки зрения цена акции стабилизировалось у уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $200. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $165 риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,35", - указывают аналитики "Финама".

Seagen Inc. - американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой и коммерциализацией инновационных эффективных методов лечения рака на основе моноклональных антител.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.