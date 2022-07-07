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07 июля 2022 года 14:26
Планируемые странами G7 ограничения для российской нефти не принесут стабильности рынку - "Солид Брокер"
Планируемые странами G7 ограничения для российской нефти не принесут стабильности рынку, полагают аналитики "Солид Брокер". "Bloomberg сообщил о желании G7 установить предельные цены на российскую нефть в $40-60 за баррель. Администрация президента США считает, что предельная цена $40 за баррель слишком низкая. В Белом доме опасаются, что непродуманные ограничения на стоимость могут привести к резкому скачку цен на нефть. По нашему мнению, когда в классические рыночные механизмы пытаются вмешиваться, то это приводит к коллапсу. В условиях дефицита нефти такое ограничение приведет к росту стоимости других марок нефти, что вновь вызовет скачок инфляции", - пишут эксперты инвесткомпании. Ограничение цены на нефть вводят страны G7, поэтому Россия может перенаправлять объемы на другие рынки, где покупатели не будут готовы платить космическую цену на нефть нероссийского производства, отмечается в комментарии. В текущем виде эти ограничения, на взгляд аналитиков, не принесут стабильности нефтяному рынку. Тем не менее, котировки нефти за последние 3 дня упали более чем на 13% в ожидании рецессии, а также из-за того, что Саудовская Аравия и Иран снижают цены на определённые сорта нефти ради конкуренции с РФ. Однако, пока в условиях дефицита на рынке нефти стратеги "Солид Брокер" не ждут её дальнейшего обвала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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