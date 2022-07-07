Индекс Мосбиржи к концу года вырастет на 25%, до 2850 пунктов - Sber CIB

Индекс Мосбиржи к концу 2022 года вырастет на 25%, до 2850 пунктов, говорится в материале Sber CIB.

Эксперты указывают, что за последний квартал на российском фондовом рынке произошли структурные изменения и появились новые тренды. Существенно лучше аналогов выглядели "акции стоимости", особенно бумаги компаний с хорошей дивидендной доходностью. Например, "Газпром", "МТС", "РусГидро" и "Интер РАО", руководство которых рекомендовало выплатить дивиденды и которые (за исключением "Газпрома") ориентированы на внутренний рынок. Это те компании, которые не ощутили негативных последствий от укрепления рубля. Впрочем, "Газпром" удивил рынок, в последний день квартала отказавшись выплачивать дивиденды.

"Значительно подешевели акции высокотехнологичных компаний ("Яндекс", Оzon, HeadHunter) - на них влияют инфраструктурные факторы, - отмечают эксперты инвестбанка. - В условиях санкций и ограничений на движение капитала инвесторы владеют акциями холдинговых компаний, у которых ограничен доступ к денежным потокам находящегося в России бизнеса. Изменилась структура рынка: из-за заморозки активов нерезидентов снизились объёмы торгов. В апреле-мае они были в 2,5-4 раза ниже уровней 2021 года. Розничные инвесторы стали ещё сильнее влиять на рынок - в мае на них пришлось 72,6% оборота торгов. Для этих инвесторов одним из определяющих факторов является наличие у компании дивидендов".

Аналитики Sber CIB подчеркивают, что ЦБ активно снижает ключевую ставку. В этих условиях, по их мнению, мог бы повториться тренд 2020-2021 годов, когда снижение реальной ставки по депозитам привело к существенному росту интереса розничных инвесторов к фондовому рынку как к альтернативному способу сбережений.

"Ещё один фактор поддержки для рынка - истечение сроков депозитов, открытых под высокие ставки в конце февраля - начале марта. Часть освободившихся средств население может направить на фондовый рынок. В то же время неопределённость вокруг выплаты дивидендов государственными и частными компаниями снижает привлекательность рынка для розничных инвесторов. Поэтому положительный эффект от высвобождения средств с депозитов и снижения ставки ЦБ сокращается. По нашему мнению, индекс Мосбиржи к концу года вырастет на 25% - до 2850 пунктов. Во многом это обусловлено тем, что к декабрю 2022г курс доллара ожидается на уровне 65 руб./$1", - прогнозируют в Sber CIB.

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