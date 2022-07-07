ЦБ РФ может сохранить ставку на уровне 9,5% на заседании 22 июля - Альфа-банк

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 9,5% годовых на заседании 22 июля, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Росстат сообщил о повышении цен 1 июля на 0,2% - этот скачок вызван ежегодной индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Вкупе с недавним ослаблением курса рубля и ростом опасений по поводу прочности российских экспортных доходов (известно, что страны G7 обсуждают сценарий введения лимита цен на российскую нефть на уровне $40 - 60/барр.), мы ожидаем, что инфляционные опасения сейчас будут нарастать. Таким образом, хотя ранее мы ожидали, что регулятор понизит ключевую ставку на 50 б. п. на заседании 22 июля, сейчас, судя по всему, более адекватным нам представляется ее понижение на 25 б. п. или даже пауза на уровне 9,5%, которую полностью исключать не стоит", - пишут аналитики банка.

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