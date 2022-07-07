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Главная / Мнения аналитиков / Усилия США по ограничению нефтяных цен для РФ наверняка будут безуспешными - BCS GM
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07 июля 2022 года 12:37
Усилия США по ограничению нефтяных цен для РФ наверняка будут безуспешными - BCS GM
Усилия США по ограничению нефтяных цен для РФ наверняка будут безуспешными, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM). "Как сообщает Bloomberg, правительство США пытается ограничить цену, которую российские производители могут получать за экспорт нефти, и одновременно удержать объемы экспорта от падения, что привело бы к повышению мировых цен в целом, - комментируют аналитики BCS GM. - Мы по-прежнему считаем, что в текущих условиях российская нефть действительно будет и дальше продаваться со значительным дисконтом по отношению к международным аналогам, таким как Brent, в течение нескольких лет, но любые попытки ограничить российский экспорт, скорее всего, приведут к общему росту цен, который в значительной степени нивелирует выпадающие объемы, тем самым нанося значительный ущерб мировым потребителям нефти". Эксперты инвесткомпании полагают, что усилия США по ограничению цен почти наверняка будут безуспешными. Значительный рост импорта российской нефти в Китай, несмотря на санкции США и Европы, по их мнению, указывает на то, что усилия США по ограничению цен, вероятно, обречены на провал, поскольку большие дисконты на российскую нефть лишь поощряют альтернативные схемы поставок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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