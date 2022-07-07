Пара доллар/рубль закончит торги вблизи уровня 62,5-63,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль, скорее всего, закончит торги четверга вблизи уровня 62,5-63,5 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в среду в моменте достигал 64,60 руб./$1, но по итогам дня он вырос на 3,60% до 63,35 руб./$1. Значимых для рубля событий не было - подробности рассматриваемых действий относительно валютной ситуации не были раскрыты, а вчерашний рост индекса доллара выше 107 п. в текущей ситуации имеет ограниченный эффект на рубль. В четверг курс USD/RUB снижается на 0,78% и находится около 62,85 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Умеренное давление на рубль оказывает вчерашнее падение нефтяных цен, но сейчас основополагающим фактором для динамики рубля остаются ожидания относительно действий со стороны правительства. В отсутствие их анонса курс USD/RUB в четверг, вероятно, закончит день вблизи 62,5-63,5 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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