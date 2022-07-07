Торговый диапазон 60-65 руб./$1 сохранит в четверг свою актуальность - ПСБ

Торговый диапазон 60-65 руб./$1 сохранит в четверг свою актуальность, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль в среду продолжил фазу ослабления к основным валютам: курсы доллара и юаня прибавили более 3,6%, выйдя на уровень выше 63,3 и 9,7 руб./$1 соответственно. Меньшими темпами дорожал евро, завершив торги на Мосбирже у отметки 64,8 руб./EUR1 (+2,1%) из-за его падения к доллару на мировом рынке. Мы полагаем, что рынок в целом уже заложил будущие интервенции в цену и может перейти к ожиданию новостей от Правительства. Их отсутствие может позволить рублю сегодня частично отыграть потери. По нашему мнению, диапазон 60-65 руб./$1 для курса доллара сохранит свою актуальность", - отмечают эксперты банка.

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